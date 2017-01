Pro jih Moravy bude 2017 rokem oprav dálnice, divadla i nádraží

1 Změny na hlavním nádraží

V prvním čtvrtletí příštího roku vedení Brna dostane do rukou klíčový dokument pro přestavbu železničního uzlu - takzvanou studii proveditelnosti. Poté má padnout politické rozhodnutí, zda nové nádraží vznikne pod Petrovem, nebo se přesune na jih k řece.

Bez ohledu na verdikt se výrazných změn dočká současná hlavní budova nádraží. Firma Brno new station development, která má ji i plochy takzvané Malé Ameriky v dlouhodobém pronájmu, chystá rekonstrukci za čtvrt miliardy korun, rozdělenou do tří etap. První, týkající se levé strany a hlavní odbavovací haly, začne na podzim.

2 Parkování pro rezidenty

V září plánuje brněnský magistrát spustit očekávaný systém rezidentního parkování, který se v první fázi dotkne oblastí v městské části Brno-střed.

Systém vázaný na registrační značky vozidel počítá se třemi režimy. První bude pro ty, kteří mají v oblasti trvalé bydliště nebo vlastní nemovitost. Druhý, takzvaný abonentní, pro lidi, kteří v dané lokalitě podnikají. Poslední režim bude návštěvnický.

Na rezidentní parkování se připravují i v Hodoníně. Radnice zde chce zavést takzvané modré zóny, které fungují třeba v Praze. Zatím má zpracovanou studii, v lednu plánuje záměr prodiskutovat s lidmi.

3 Obří rekonstrukce divadla

Jedna ze dvou hlavních scén brněnského Národního divadla - Janáčkovo divadlo - se od dubna na 14 měsíců uzavře. Budovu čeká nejdražší oprava od jejího otevření v 60. letech, jež vyjde na 650 milionů korun.

Mimo provoz už byla několikrát, nikdy však ne na tak dlouho. Kompletní uzavření divadla nebylo původně v plánu, statik však zjistil, že ve špatném stavu je i střecha.

Rok bez scény i zázemí bude mít zásadní vliv na chod celého Národního divadla. Opera a balet se totiž částečně přesunou do Mahenova divadla a Reduty. „Činohra tak nebude mít pět, ale jen tři premiéry,“ upřesnil ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser.

4 Vražda batolete i zpronevěra

Smrt šestnáctiměsíční holčičky z Vacenovic na Hodonínsku bude nejspíš řešit Krajský soud v Brně. Jeho matka na Facebooku tvrdila, že dítě zemřelo po očkování. Policisté to ale popřeli s tím, že šlo o násilnou smrt. Z činu obvinili matku (psali jsme zde).

Kriminalisté vyšetřují i násilnou smrt pětiměsíčního kojence, jehož tělo objevili v bytě v centru Brna.

Soudy by měly v příštím roce rozseknout i kauzu týkající se bývalého náměstka brněnského primátora za ODS Radomíra Jonáše. Hrozí mu desetileté vězení za zpronevěru a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Podle žalobce vytuneloval firmu Na Panence, již spravoval v letech 2010 až 2011. Statisíce po Jonášovi soudně požadují i majitelé bytů, které firma postavila.

A pravomocný verdikt by mohl padnout i v případu čtyřnásobné vraždy v Brně-Ivanovicích, za kterou dostal doživotí Američan Kevin Dahlgren. Ten se odvolal k Vrchnímu soudu v Olomouci, který si vyžádal další psychiatrický posudek.

5 Skončí práce na D1 u Vyškova

S rekonstrukcí dálnice D1 mezi Brnem a Vyškovem finišuje Ředitelství silnic a dálnic. Začala v roce 2012 a právě příští rok má skončit. Ve velké modernizaci D1 se však bude pokračovat. Na jižní Moravě se opravy týkají úseku mezi Devíti Kříži a Ostrovačicemi na Brněnsku.

Po letech příprav má začít také stavba obchvatu Lechovic na silnici z Brna do Znojma. Zároveň by měla pokračovat i výstavba další části znojemského obchvatu. A do oprav silnic nižších tříd Jihomoravský kraj plánuje „napumpovat“ téměř 200 milionů korun.

6 Charita investuje 180 milionů

Osm velkých investičních projektů v příštím roce zahájí Diecézní charita Brno. Například za 17 milionů korun chce postavit novou budovu pro denní centrum pro lidi bez domova a noclehárnu v Hodoníně, na zvýšení kvality a dostupnosti pečovatelských služeb v Břeclavi je určeno dalších 16,5 milionu.

Peníze poputují také na opravu Chráněného bydlení sv. Anežky, rekonstrukci a nástavbu Chráněného bydlení sv. Michaela v Brně či úpravu farní budovy v Doubravici nad Svitavou na Blanensku. Celkově charita proinvestuje 180 milionů korun.

7 Nový úřad dohlédne na politiky

Hned od ledna začíná fungovat Úřad pro dohled nad financováním politických stran a politických hnutí. Sídlit má v Brně, zatím však není vybrána ani budova. Šéfem úřadu jmenoval prezident Miloš Zeman k 1. lednu 2017 Vojtěcha Weise, někdejšího člena ČSSD, který doposud působil jako ředitel Odboru právních činností Správy železniční dopravní cesty.

Jak už z názvu vyplývá, úřad má dohlížet na financování politických stran. Bude například dozorovat, aby dodržovaly strop ve výši 90 milionů korun, což je maximální částka, kterou mohou strany a hnutí vynaložit na volební kampaň.

8 Obnoví zahrady na Pernštejně

Pozitivně se rok 2017 zapíše do historie hradu Pernštejn na Brněnsku. Díky dotaci ve výši 120 milionů tam obnoví zaniklé zámecké zahrady, o jejichž existenci dnes mnoho návštěvníků ani netuší. Přitom ještě na začátku 20. století byly srovnávány s těmi u Pražského hradu (psali jsme zde).

9 Oblíbené vinobraní slaví výročí

Desetitisíce návštěvníků míří každý rok v září na Pálavské vinobraní do Mikulova. V příštím roce tato oblíbená akce ponese pořadové číslo 70. Organizátoři už nyní připravují tradiční třídenní program. „Chystáme speciální výstavu a chceme také pompéznější průvod,“ nastínila novinky Lenka Křivánková z Mikulovské rozvojové. Organizátoři již zahájili předprodej vstupenek.