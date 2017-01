Brno má další svérázný podnik, podle hodin mění jídelní lístek i ceny

Z osmi výčepních kohoutů v něm neteče jen pivo, ale také káva, čaj, limonády a koktejly. Současné gastronomie se sice drží, ale zároveň si z ní dělají legraci.

4pokoje, jak název napovídá, v sobě spojují čtyři typy zařízení – kavárnu, bistro, bar a noční podnik. „Ráno si mohou lidé vychutnat prostředí kavárny, přes oběd si zajít na ‚meníčko‘,“ nastínil koncept spolumajitel Jan Vlachynský.

Večer se podnik změní na koktejlový bar a později v noci počítají majitelé s uvolněnější atmosférou. V průběhu dvaadvacetihodinové otevírací doby se bude měnit také intenzita a barva osvětlení a devětkrát jídelní lístek.

Na míru denní době i aktuálnímu počasí se budou podle Vlachynského střídat i hudba a obědové menu. „Protože je teď chladněji, pracujeme s recepty tak, aby se člověk zahřál,“ dodal Tomáš Křemenák, jeden ze spolumajitelů baru a vedoucí jeho kuchařského týmu.

Návštěvníci však budou mít možnost si po celou otevírací dobu vybrat i ze stálého jídelního lístku. „Lidé si i tak mohou objednat například krupicovou kaši. Nemám totiž rád, když v některých podnicích obsluha řekne, že sice suroviny mají, ale to jídlo připravují třeba jen do jedenácti,“ vysvětlil Křemenák.

Majitelé plánují i bar v Barceloně

Zvláštností jsou i ceny, které se u jídla i nápojů mění podle denní doby. U každé položky jsou pak v aktuálním menu uvedena písmena A až F, která návštěvníkům přibližují, jak moc výhodná či nevýhodná je její cena.

„Čím dále v abecedě se písmeno nachází, tím větší je cenový nárůst oproti dané základní ceně. Nicméně pokud lidé dorazí například v deset hodin ráno a v jedenáct se změní jídelní lístky, naše pokladna jim vždy napočítá tu nejvýhodnější cenu,“ podotýká Vlachynský.

Další novinkou, kterou se 4pokoje liší od ostatních podniků, je Zázračná limonáda. Prozatím existuje jen v pěti příchutích, ale její tvůrce do budoucna přislíbil další. „Do léta bychom chtěli stihnout rozšířit Zázračnou i mimo 4pokoje,“ poznamenal Vlachynský.

Majitelé mají další smělé plány. „Do budoucna chystáme prozatím náš největší podnik, který bude na Zelném trhu. Bude to takové spojení restaurace a klubu. Také uvažujeme o baru v Barceloně,“ doplnil výčet Vlachynský.

Podnik v Katalánsku se však prozatím nachází jen ve fázi plánování. „Výhledově to vypadá až zhruba na rok 2021. Prozatím se rozhlížíme po lidech, kteří by projevili zájem. Pracovat by tam tak mohli jak místní, tak i Češi, kteří by tam mohli být buď krátkodobě nebo napořád,“ osvětlil Vlachynský.