Žihadlo s maskou veterána. České rallye ozdobí Abarth s 300 koňmi

Znalci si při pohledu na jeho karoserii možná vybaví vůz z roku 1972, který ve své době posbíral nejeden úspěch. Tahle podoba je však pouze na oko. „Veškeré komponenty jsou moderní, jedná se o kompletní závodní auto,“ přibližuje jezdec rallye Martin Rada svého nového „miláčka“.



Ten nese název Abarth 124 Rally, vznikl ve spojení s Fiatem a jedná se o horkou novinku. „Toto auto se dělá od ledna, my máme výrobní číslo třináct,“ oznamuje Rada, který se svým navigátorem Jaroslavem Jugasem jedenáct let pilotoval vůz Alfa Romeo.



S ním ve třídě 8 získával české tituly, dvakrát v této kategorii vyhrál i legendární Rallye Monte Carlo. „Ale Alfa je na konci své homologace, takže jsme hledali novou hračku. S Abarthem jsme začali komunikovat v lednu, když představil homologovanou 124, v autě jsem poprvé seděl v dubnu nebo květnu. A v červnu, když jsem mohl absolvovat ostrou jízdu na testovací dráze, jsem se rozhodl, že tento vůz přivezeme do České republiky,“ popisuje Rada.

Nový Abarth má šestnáctiventilový čtyřválec 1,8 litru z Alfy Romeo a jeho výkon se blíží 300 koňským silám. Závodník hustopečského Agrotec Czech Abarth Teamu tak ze skupiny N povýší do skupiny RG-T a 4. třídy.

„Posouváme se do kategorie áčkových aut k atraktivním vozům jako Porsche. Je to pro nás velká výzva,“ hlásí Rada, pro nějž je největší změnou přechod z předního na zadní náhon. „Je to profesionálnější závodní auto. Je ovladatelnější, pohyblivější a hravější. Jezdí se s ním opravdu dobře,“ libuje si zkušený pilot.



Nový Abarth debutoval letos na Rallye Monte Carlo, kde jej řídil Francois Delecour. Dosud značku využívaly převážně týmy v Itálii, kde se jezdí i specializovaná soutěž. Závodí s ní také jezdci ve Francii a Španělsku, v Česku bude Radův Abarth první.



Jeho soutěžní premiéra by mohla přijít v půlce října ve Vsetíně, do té doby hustopečské duo Rada – Jugas „dojíždí“ svou Alfu Romeo. Do budoucna čeští průkopníci nové značky nevylučují na starty v šampionátech Slovenska nebo Maďarska.