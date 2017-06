Napít před jízdou se na jižní Moravě nebojí. Řídil i muž se 6 promile

Alkohol za volantem: trestný čin, či přestupek? do 0,3 promile v krvi (přestupek) – bez odečtu bodů, pokuta do 20 000 Kč, zákaz řízení na 6 měsíců až 1 rok

(přestupek) – bez odečtu bodů, pokuta do 20 000 Kč, zákaz řízení na 6 měsíců až 1 rok od 0,3 do 1 promile v krvi (přestupek) – odečet 7 bodů, pokuta do 50 000 Kč, zákaz řízení 1 až 2 roky

(přestupek) – odečet 7 bodů, pokuta do 50 000 Kč, zákaz řízení 1 až 2 roky nad 1 promile v krvi (trestný čin) – odečet 7 bodů, trest odnětí svobody až na 1 rok, pokuta od 2 000 Kč výše, zákaz řízení motorových vozidel na 1 až 10 let, obecně prospěšné práce na 50 až 300 hodin Zdroj: zákon o silničním provozu