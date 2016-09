Díky mobilní aplikaci zaparkují v brněnských ulicích i návštěvníci

Magistrát se teď kvůli tomu chystá zřídit nové pracoviště v ulici Zvonařka v budově naproti autobusovému nádraží. Tam vyrazí všichni lidé, kteří mají v oblastech s plánovaným rezidenčním parkováním trvalé bydliště, vlastní nemovitost nebo v ní podnikají. Na místě vyřídí rezidenční či takzvané abonentské oprávnění.

Vše ostatní dále vyřeší přes mobilní aplikaci. Kdo bude chtít v systému změnit registrační značku, aby si například na jeho místo mohl stoupnout někdo jiný, prostě její číslo zadá právě do aplikace.

Fakta o rezidenčním parkování Rezident – fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti. Pro získání oprávnění na parkování v režimu „rezident“ je nutné prokázat právě trvalý pobyt, případně vlastnictví nemovitosti, právní vztah k vozidlu (osoba je majitelem nebo je auto služební a má právo s ním disponovat i pro jízdy domů atd.) a uhradit poplatek. Rezidenční karta platí v oblasti, kde osoba bydlí, ale také v okolních oblastech. V dalších částech města pro dotyčného majitele karty platí status „návštěvníka“.

– každý, kdo nemá v dané oblasti ani okolních oblastech právo parkovat na rezidentní nebo abonentní oprávnění. Městské části, které se do systému zapojí: Brno-střed, Brno-sever, Královo Pole, Židenice, Bohunice, Starý Lískovec, Nový Lískovec, Jundrov, Žabovřesky, Komín a Ořešín.

Lidí, kteří v Brně bydlí v nájmu, byť dlouhodobém, se novinka netýká.

„To by ale nemělo být limitující. Když jste někde v nájmu, můžete si tam dát trvalé bydliště a majitel proti tomu podle nového občanského zákoníku nemůže nic namítat,“ nespatřuje v tom překážku náměstek brněnského primátora pro dopravu Matěj Hollan (Žít Brno).

Značka v kontrolním systému

Možnost zaparkovat v rezidenční zóně dostanou i návštěvníci. „Preferujeme, aby se vše řešilo přes zmíněnou aplikaci. Zaparkujete a zadáte do ní registrační značku. Bude to zpoplatněné a časově limitované. Vaše značka se pak objeví v systému, takže vás kontrolní auta, která budou zónami projíždět, identifikují,“ upřesnil Hollan.

Spousta otázek však stále zůstává nezodpovězená. „Dojede ke mně na pár dní teta, může před mým domem zaparkovat? A co když se mi vybije mobil nebo si jej zapomenu a nebudu si moct parkování zaplatit?“ ptá se Jan Mandát ze spolku Brno autem. Právě zástupci spolku mají příští týden s vedením města schůzku, aby sdělili své připomínky. „Chtějí tady zavést nějaký systém, ale sami ho ještě nemají ujasněný,“ kritizuje Mandát.

Hollan připouští, že nevyjasněných problémů k řešení zůstává mnoho. Třeba to, jak bude systém fungovat pro lidi, kteří do rezidenční zóny dojíždějí do zaměstnání.

V Bystrci mají vlastní plán, v Černovicích vyčkávají

Zapojit se chce 11 městských částí z 29. V každé z nich navíc systém bude fungovat trochu jinak. Řidiči z toho už teď mají strach, podle Hollana jde však o nejlepší možné řešení.

„Analyzujeme jednotlivé ulice a každá má jinou specifikaci. Kdyby bylo vše jednotné, bude to jako v Praze s modrými zónami, kde zaparkují jen rezidenti. Cedule přehledným způsobem ukážou, v jakém je část režimu,“ ujišťuje.

Zájem o rezidenční parkování nemají například v Černovicích. Chtějí vyčkat, jak se systém zaběhne jinde. V Bystrci si zase parkování chtějí řešit po svém. Zvažují, že by zpoplatnili stání kolem přehrady. Kdy se tak stane, však zatím nevědí.

„V současné době k tomu připravujeme materiály, jenže nejsme jednotní v tom, která parkoviště bychom chtěli mít placená. Definitivní rozhodnutí by mělo padnout koncem letošního roku,“ poznamenal místostarosta městské části Jaroslav Petr (ANO). O rezidenčních zónách neuvažují vůbec. Obyvatelé Bystrce tento návrh totiž sami odmítli.