Bez chemie a kocoviny. Na autentické víno si ale člověk musí zvyknout

Plody jejich práce mohou zájemci ochutnat na víkendových Letních slavnostech autentického vína ve Velkých Bílovicích, degustace českých i zahraničních nápojů se koná dnes a zítra.

Vyrobit víno bez moderních vymožeností není jednoduché. Podle proděkana Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity a autentického vinaře Milana Damborského však vynaložené úsilí stojí za to. Výsledkem je totiž produkt přírodnější než ten s označením bio, který zároveň nezpůsobuje tak silnou kocovinu jako jiná vína.

Ani po vypití celé „sedmičky“ by konzumenty po ránu neměla bolet hlava, proti konvenčním vínům totiž ta autentická obsahují desetkrát méně síry, která ke vzniku kocoviny přispívá.

Přírodní vína však nevyhovují všem. Především první ochutnání spoustu lidí odradí, protože jsou méně intenzivní než ta z běžné produkce. „Když máte hodně namalovanou ženu a vedle ní takovou, která je přirozená, tak si muž možná nejdřív všimne té víc namalované. Ale časem dá třeba přednost té druhé,“ přirovnává Damborský.

Víno je zakalené, ale zdravé

Požitek z autentických vín může pokazit také fakt, že obsahují kal. „Vinaři filtrují víno proto, aby mělo optimální čirost. Ale proč bych měl kvůli vzhledu odfiltrovat ty nejprospěšnější látky?“ namítá Damborský. S jeho tvrzeními se nicméně neztotožňují někteří konvenční vinaři. „Často mi říkají, že jsou to zkažená vína,“ sděluje.



V Česku zatím neexistuje výzkum, který by dokazoval pozitivní účinky autentických vín. Damborský si však už zažádal o grant, aby mohl společně s experty na potravinářství takový výzkum uskutečnit. Ty zahraniční naznačují, že autentická vína obsahují více prospěšných antioxidantů. Běžná vína oproti tomu mnohdy obsahují škodlivé látky, které se do nich dostanou z přípravků na hubení škůdců. Autentisté takové přípravky používat nesmějí, místo toho proti škůdcům bojují třeba práškem do pečiva.

Na kvalitu autentických vín dohlíží sdružení vinařů Autentista monarchia. Vína s jejich symbolem ve tvaru „A“ by měla splňovat všechna pravidla, která si autentisté předsevzali.