Autobusy blokují přechod i dopravu v Brně. Pomůže asi až úprava linek

Autobusy blokující přechod i dopravu. Cestující, kteří nevystupují na zastávce, ale uprostřed silnice. Katastrofální dopravní situace v brněnské ulici Úzká mezi obchodními domy Vaňkovka a Tesco denně deptá tisíce řidičů i chodců, kteří mají cestu přes jednu z hlavních tepen v centru Brna.

A situace se navzdory stížnostem lidí stále nelepší. Částečnou úlevu má frekventovanému místu přinést až přesun tramvajové tratě linky číslo 12 z ulice Dornych na Plotní. V souvislosti s ním se totiž počítá s úpravou některých autobusových linek. Jenže to se stane nejdříve až v roce 2020.

Nutnost objíždět autobusy stojící v jednom z jízdních pruhů, protože u výstupního stanoviště na straně u Teska je plno, považují řidiči za zbytečnou a nebezpečnou komplikaci.

„Je to opravdu problém. Každý den tudy projíždím hned několikrát. Hlavně ráno a k večeru se musím vyhýbat autobusům, které nemají jinou možnost než zastavit v pravém jízdním pruhu, protože ten pro autobusy je plný. Jakmile se začnou tvořit zácpy, tak i kvůli tomuhle umělému zúžení silnice nabírám až patnáctiminutové zpoždění,“ postěžoval si například dvaatřicetiletý Brňan Luděk Stanislav.

Kvůli stížnostem začal situaci řešit dopravní podnik

Ucpaná ulice a s ní spojené problémy trápí také chodce. Eva Švábová kvůli tomu dokonce poslala stížnost na Dopravní podnik města Brna (DPMB). „Je naprosto běžné, že chodci na přechodu na křižovatce mezi Teskem a Vaňkovkou vůbec nevidí, jestli jim už svítí zelená. Celý přechod, nebo minimálně jeho část, je totiž často zablokovaný autobusem, občas i dvěma vedle sebe,“ popsala Švábová.

I na základě její stížnosti se problematickým úsekem začal dopravní podnik zabývat. A v příčině má jasno.

„Kromě našich autobusů tam zastavují také regionální spoje, které na místě stojí i patnáct až dvacet minut. Budeme jednat se společností Kordis, aby situaci s dopravci probrala,“ nastínila možné řešení mluvčí DPMB Barbora Lukšová.

S její verzí však společnost organizující integrovanou dopravu v Jihomoravském kraji nesouhlasí. „Takové případy jsou v Úzké velmi ojedinělé. Může se to stát, když má některý ze spojů zpoždění. Naše autobusy jinak běžně odjíždějí během pěti minut, stejně jako ty dopravního podniku,“ komentoval situaci mluvčí Kordisu Květoslav Havlík.

Řešením by tak pravděpodobně měl být až projekt Tramvaj Plotní. „Po jeho dokončení je v plánu úprava autobusových linek a odlehčení situace v ulici Úzká,“ uvedla Lukšová s tím, že konkrétní změny ještě nemají finální podobu.

Vznikne nová tramvajová linka

Zmíněný projekt počítá s přesunem tramvajové tratě z ulice Dornych právě do Plotní. Začít se má letos, skončit ideálně do tří let. Akce za více než miliardu korun slibuje zlepšení automobilové dopravy na Dornychu vybudováním čtyřpruhové silnice. Hladšímu průjezdu aut pomůže také přestavba křižovatky u Zvonařky, jejíž přehlednosti město docílí odstraněním tramvajové smyčky.

Dosud rušnou ulicí Plotní pak povede tramvajová doprava, která by měla zajistit kvalitnější a rychlejší spojení městské části Brno-jih s centrem. Vznikne zde i nová tramvajová zastávka, která usnadní cestu na autobusové nádraží.

„Tím, že tramvaje budou výhradně jezdit po zklidněné ulici Plotní, se postupně blížíme k cíli. Tedy změně dopravy v této části města,“ řekl náměstek primátora Richard Mrázek (ANO).

Podmínkou pro zahájení projektu byla nová ulice, jež spojuje Dornych s Masnou. Nese název Nová Agrozet a dělníci ji dokončili na podzim roku 2015. Sloužit bude jako objízdná trasa při stavebních pracích.