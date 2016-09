Bakterie ve vodě jsou daní za její lepší chuť. Nyní je v Brně cítit chlor

Kohoutková voda jen po převaření. Tak to vypadalo minulý týden u více než 400 tisíc lidí z Brna a okolí. Vykoupili balenou vodu, restaurace upravily nápojové lístky, školy nařídily rodičům, aby děti do výuky vybavili čajem (psali jsme zde).

A pracovníci brněnských vodáren ještě několik týdnů budou zkoumat, proč k problému s bakteriemi došlo. Variant je hned několik. Jednou z nich i ta, že jde o daň za chutnou vodu.

„Snažíme se do ní přidávat co nejméně dezinfekčních činidel, aby byla dobrá a nezapáchala po chloru. Jenže ten má v dlouhotrvajících vedrech menší účinnost, proto se mohlo stát, že se škodlivé bakterie ve vodě vyskytly,“ přiznal pověřený ředitel Brněnských vodovodů a kanalizací Petr Šindelář.

Tuto možnost připouští i vedoucí brněnského oddělení obecné a komunální hygieny Jana Derková. „Při dlouhých vedrech může stejná situace jako v Brně nastat i jinde,“ upozornila.

„Vzorky a jejich vývoj průběžně sleduji a vidím, jak stoupá teplota v celém vodovodním řadu. Z odběrů, které tady mám, jich má jedna třetina vyšší teplotu než 15 stupňů Celsia a v jednom případě se ohřála až na 20,4 stupně. A to není dobré,“ poznamenala Derková.

Po natočení je dobré počkat, až chlor vyprchá

Podle ní má okolní prostředí na potrubí zásadní vliv. „Když je dlouhodobě teplo, jsou rozpálené silnice, budovy, chodníky a zahřívají se i přípojky. To je živná půda pro bakterie. Proto je potřeba dezinfikovat víc, ale samozřejmě to s sebou nese i fakt, že voda je pak cítit po chloru,“ popsala Derková.

A to se nejspíš v nejbližších dnech stane. Vodárny totiž přitvrdily. Zatímco jindy stačí upravovat vodu pouhými pěti setinami miligramu volného chloru na litr vody, teď přidávají do sítě čtyřikrát více.

„V posledních dnech jsme zvýšili denní dávku dezinfekčního činidla oxidu chloričitého ze 4,8 na 19,2 kilogramu, což se projevilo i na kvalitě vody. Výsledky z hlediska výskytu bakterií jsou příznivé, ale voda je cítit po chloru,“ řekla mluvčí brněnských vodáren Renata Hermanová.

A obsah chloru ve vodě se zvýší i po odvolání opatření – na dvojnásobek původní dávky, což Brňané nejspíš pocítí. Podle Hermanové se ale chuť vody výrazně nezmění, jen bude lepší, když lidé po natočení zhruba minutu počkají, až všechen chlor vyprchá.

Akutní nebezpečí odhalí pstruzi i čidla

Chuť vody však není to jediné, co odběratele zajímá. Vyděsil je i fakt, že se o problému dozvěděli až ve čtvrtek, přitom bakterie ve vodě byly už v pondělí. To znamená, že závadnou tekutinu pili několik dní. „Nechápu, jak je to možné. Co kdyby vodu někdo cíleně otrávil?,“ ptá se Brňanka Petra Doleželová.

Podle pracovníků vodáren jde o jinou situaci. Zdroje vody, přivaděče i vodárny jsou prý dobře chráněné. „Na vnějších zdrojích v Březové a Víru máme pstruhy, podle nichž bychom ihned poznali, že se něco děje,“ tvrdí mluvčí Hermanová.

„A ve chvíli, kdy voda přiteče do uzavřené sítě, hlídají vstupy čidla napojená na policii. Takže kdyby někdo vnikl dovnitř, okamžitě by to věděla,“ dodala.

Speciální opatření kvůli závadným bakteriím byla v Brně v sobotu odvolána (psali jsme zde). Příčiny události ale budou vodárny vyšetřovat týdny. Musí projít všechny zápisy a zmapovat, co se dělo i měsíce dozadu.