Vyhodili jej pro „úchylky“, mazali ho z dějin. Teď má Skácel i svou sochu

Životní data Jana Skácela 7. února 1922 – narodil se ve Vnorovech na Hodonínsku v rodině učitele.

1941 – po maturitě na gymnáziu v Brně pracoval jako uvaděč v kině.

1942 až 1945 – za druhé světové války byl totálně nasazen jako stavební dělník v Rakousku.

1945 až 1948 – po válce studoval češtinu a ruštinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, studium nedokončil.

do roku 1952 – kulturní referent v Rovnosti, z níž musel nuceně odejít, poté pracoval jako dělník.

1954 až 1969 – nejprve redaktor brněnské literární redakce Československého rozhlasu, pak redaktor a šéfredaktor časopisu Host do domu, který byl na počátku normalizace zrušen.

od roku 1969 – spisovatel na volné noze; jeho díla nesměla v 70. letech vycházet, což se pomalu začalo měnit v 80. letech, v tu dobu jeho verše inscenovalo brněnské Divadlo na provázku.

7. listopadu 1989 – básník umírá v Brně.

– básník umírá v Brně. Napsal devět básnických sbírek: Kolik příležitostí má růže (1957), Co zbylo z anděla (1960), Hodina mezi psem a vlkem (1962), Smuténka (1965), Metličky (1968), Dávné proso (1981), Naděje s bukovými křídly (1983), Odlévání do ztraceného vosku (1984), Kdo pije potmě víno (1988), posmrtně vydána A znovu láska. Stvořil i pět knížek pro děti a sbírky fejetonů.