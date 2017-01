V mrazech spoléhají bezdomovci na své přístřešky. Přespávají i ve vagonech

Venku mrzne. Pod přístřeškem, do kterého ze všech stran fouká, sedí u malého ohně čtyři bezdomovci. Mají tam křesla, gauč a chtějí se alespoň trochu zahřát, když se rtuť na teploměru drží nízko.

Mezi třemi muži sedí jediná žena, Andrea, která je přes nepřízeň počasí nejvíce komunikativní a usměvavá. Nic ji tolik nerozhodí, protože na ulici žije ze všech přítomných nejdéle, už od roku 2005. V mrazech je ale na ulici poprvé. „Vždycky mě někdo vzal k sobě do bytu a nechal u sebe, letos ale už ne,“ uvádí a přitom kouří cigaretu.

V bývalém areálu brněnských Technických sítí u železničního koridoru, kde přebývá s dalšími deseti bezdomovci, by chtěla zůstat co nejdéle. Má tam kde spát, má totiž alespoň nějakou střechu nad hlavou. Ani kvůli mrazům nechce někam do azylového domu nebo noclehárny.

Místo dveří mají plachty a hadry

„Máme spacáky, deky, takže to nějak zvládneme,“ říká bezdomovec Radek. Strach nemají bezdomovci díky tomu, že nespí přímo venku, ale v pokojích v okolních budovách. Místo dveří však visí ze stropu různé plachty a hadry, díry po vysklených oknech jsou vycpaná molitanem, aby jimi netáhlo.

Podobných příbytků nebo nevyužitých prostor využívají bezdomovci i v dalších částech Brna jako třeba na Červeném kopci nebo u Žabovřeské ulice pod Wilsonovým lesem, kde byl měl v budoucnu vzniknout tunel.



Řidiči z dvouproudé silnice si mohou všimnout otvoru ve skále zadělané igelitem. Když není obyvatel tohoto příbytku „doma“, nechává igelitovou roletu, kterou použil na uzavření otvoru, vytaženou. „Dříve tam byli bezdomovci dva, teď už víme jen o jednom. Policie jej chodí pravidelně kontrolovat, naposledy se tam byli podívat před koncem roku,“ uvedl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Další místa nechce mluvčí strážníků příliš specifikovat. „Hodně se také koncentrují na nádražích, pokud jsou tam odstavené nějaké vagony. Strážníci tam pravidelně chodí a kontrolují, jestli nejsou nemocní nebo prochladnutí,“ řekl Ghanem.

Problémem byl zákaz alkoholu

Ani jeden z bezdomovců v areálu Vlhké ulici neuvažoval o možnosti přespávání v azylových domech. „Jsou tam nemoci a krade se tam,“ říká bezdomovec Saša a ostatní s ním souhlasí. Sám zkušenost s ukradenými věcmi sice nemá, prý ale o podobných případech slyšel. Podle mluvčího brněnských strážníků bývá tím důvodem u části bezdomovců ale také režim, který musí dodržovat. „Zejména nepít alkohol, což někteří nechtějí dodržovat,“ dodal.

Petr Šimon z azylového domu v Bratislavské ulici s mluvčím strážníků souhlasí. „Jsou skutečně takoví, kteří nechtějí dodržovat pravidla. Úzká část také může trpět nějakou sociální fóbií,“ doplnil s tím, že jejich azylové zařízení i noclehárna jsou už plné. Naopak Armáda spásy má ještě zhruba 40 volných míst.