Nová ochrana pro plavce. Na Brněnskou přehradu a Vranov umístí bóje

Státní plavební správa dle nových, vládou schválených pravidel vymezila prostory pro koupání, kam nesmí vplouvat plavidla.

„Jde tedy o opatření k ochraně koupajících se lidí. Prostory jsou ohraničené na vodní ploše žlutými kuželovými bójemi a doplněné břehovými signálními znaky zákazu proplutí,“ popisuje šéfka Státní plavební správy Klára Němcová.

Konkrétně jde na Brněnské přehradě o pláže Rokle, Kozí Horka, Rakovec, Osada a Sokolák. Na Vranovské přehradě pak o prostor před začátkem pláže pod vojenskou zotavovnou a přilehlým kempem a lokalitu Štítarský les.

„Alespoň bude kde učit děti plavat. Dnes je na vranovské pláži rušno jako v Chorvatsku, co chvíli jede loď a dělá půlmetrové vlny, v tom se plavat nedá,“ stěžuje si třeba zdejší chatař Petr Bojanovský.

Omezení pro veřejný provoz člunů na obou přehradách padlo v roce 2015, kdy na ně nová vyhláška pustila lodě se spalovacím motorem do deseti kilowattů. Žádné omezení pak neplatí pro elektromotory, které na Brněnské přehradě používají i lodě dopravního podniku.

Strážníci pracují na hladině, policisté pod ní

Aby lidé ve člunech nenarušovali nově vyhrazené prostory pro plavce, budou hlídat strážníci.

„Naše poříční jednotka dohlédne na to, aby plavidla zákaz vplutí neporušovala, a to jak ze dvou motorových člunů, tak i ze břehu. Případná pochybení postupujeme ke správnímu řízení s podezřením na porušení vyhlášky,“ potvrdil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Vidět tady ale uniformy není pro návštěvníky přehrady ničím výjimečným. „Jednotka také předchází krádežím, monitoruje hladinu a zabývá se nejrůznějšími požadavky výletníků i dopravní situací,“ dodal Ghanem.

U rekreačních vodních ploch na jižní Moravě by letos celkově mělo přibýt bezpečnostních akcí plavební správy i policie.

„Především v kempech se zaměříme na táborníky, říkáme jim, ať jim někdo nevykrade stan nebo že si mají hlídat na pláži věci. Vranovská přehrada je v tomto ohledu aktivnější. Nové Mlýny jsou zase místem rybářů a sportovců, všude jsou jiné problémy, obecně platí, že strážníci pracují na hladině a my pod hladinou,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Přehnané kontroly jsou spíš otravování, míní loďař

Povodí Moravy, které má vodní toky a nádrže ve správě, zase monitoruje technický stav řek. Informuje o tom, kolik je vody, označuje nebezpečné a nesplavné jezy a osazuje nebezpečná místa cedulemi upozorňujícími na rizika.

„Současně odstraňujeme stromy, které například při narušení bobrem představují velké riziko pro lidi,“ podotkl mluvčí Povodí Petr Chmelař.

Už loni přitom byly třeba kontroly na Vranovské přehradě velmi časté. Nejběžnější prohřešky? Častokrát nerespektování signálních znaků, výjimečné ale nebylo ani ovládání malých plavidel pod vlivem alkoholu.

„Zvláště o víkendech a svátcích v období letních prázdnin se výrazně zvyšuje intenzita plavebního provozu, náš dozor jsme zaměřili především na nejfrekventovanější vodní nádrže, tedy i Nové Mlýny, Brněnskou a Vranovskou přehradu a Baťův kanál,“ upřesnila Němcová.

Jako přehnané, obtěžující a svým způsobem i neúčinné hodnotí kontroly plavec, potápěč a zároveň loďař Lukáš Habarta ze společnosti Baťův kanál přístav.

„Plavební správa a policie na vodě by měly být vidět, pomoci a poradit, ale třikrát za den zastavit stejné plavidlo a kontrolovat vše dokola mi přijde spíše jako otravování než čin vedoucí ke zvýšení bezpečnosti,“ míní. Podle něj by sám plavec měl myslet na to, aby byl vidět. Podobně jako chodec. „Když plavu tam, kde můžou být lodě, reflexní čepice je to nejjednodušší, co můžu pro svou bezpečnost udělat,“ uzavřel.