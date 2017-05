Brambory na Znojemsku ohrožuje hnědá hniloba, může zvýšit jejich cenu

„Uklidnilo nás, že hniloba nezpůsobuje žádné zdravotní problémy. Jde tak spíš o kosmetickou závadu. Přesto raději zatím zavlažovat nebudeme,“ uvedl Martin Komenda, který na Znojemsku provozuje službu s dodávkou zeleninových bedýnek.

Podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) jsou zamořené úseky tam, kde Dyje protéká katastry Tasovic a Hodonic, a dále přibližně dvoukilometrová část kolem mostu v Hevlíně. U druhé řeky pak jde o úsek v Hrušovanech nad Jevišovkou.

„Pro zahrádkáře však nařízení neplatí, jen pro profesionální pěstitele a zpracovatele. Zakázáno je používání vody z vymezených úseků jen k zavlažování sadbových brambor,“ přiblížil Petr Kroutil z Oddělení rostlinolékařské kontroly a dozoru ÚKZÚZ.

Farmáři teď musí očistit a vydezinfikovat skladovací prostory a předměty, jež přišly do kontaktu se zeleninou, kterou kontaminovanou vodou zalili. Pokud to neudělají, hrozí jim pokuta až 1,5 milionu korun.

Největšího dodavatele závlahy na Znojemsku se problém s bakterií netýká. „Rozbory vody máme v pořádku,“ ujistil Jaroslav Benda, šéf firmy Závlahy Dyjákovice, která potrubní sítí dodává vodu k téměř šedesáti odběratelům a celkem zavlažuje přes 14 tisíc hektarů půdy.

Podle předsedy Českého bramborářského svazu Miloslava Chlana nákaza neznamená pro spotřebitele žádná omezení. Situace by se stala kritickou, jen pokud by se hniloba výrazně rozšířila.

„Jde o to, že takové brambory není problém prodat někde ze dvora, ale jinde, kde jsou kontroly, ano,“ vysvětlil. V budoucnu by to mohlo znamenat vyšší cenu pro zákazníky. „Pokud by se omezilo pěstování raných brambor ještě na menší plochu, tak by převážil dovoz a cena pak vyskočí,“ poznamenal.