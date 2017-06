Rána pro brigádníky. Prodávat alkohol můžou nově až od osmnácti

Na střední škole si Brňanka Sylva Osičková přes léto vydělávala brigádou v kempu. Ve stánku s občerstvením prodávala všechno, po čem chuťové buňky návštěvníků zatoužily. V horkých dnech hlavně dobře vychlazené pivo. Kdyby si chtěla brigádu zopakovat letos, měla by smůlu.

Podle nového protikuřáckého zákona totiž alkohol nesmí prodávat ani podávat nikdo mladší osmnácti let. Výjimku mají jen studenti gastrooborů, u nichž je taková praxe součástí soustavné přípravy na budoucí povolání.

Nenápadný paragraf ve změti dalších pravidel, která omezují hlavně kouření, zcela zanikl. Restauratéři řešili hlavně to, jak se vypořádat s kuřáky uvnitř a na zahrádkách. Že náctiletí letní brigádníci nebudou moci roznést hostům ani vinný střik, tak většina z nich vůbec netuší.

„Budeme se tomu prostě muset přizpůsobit a zaměstnávat jen dospělé,“ krčí rameny Irena Sadílková z kempu Apollo nedaleko turisticky oblíbené Lednice.

Právě Apollo celá léta o prázdninách nabízel přivýdělek středoškolákům z širokého okolí ve stánku přímo v kempu a dříve i na oblíbené pláži u stejnojmenného rybníka. V sezoně jich tu přitom pracuje vždy kolem deseti a o prázdninách se jich protočí ještě mnohem víc.

Podobně na tom budou kempy v celém kraji. „Bojím se, že až se tohle roznese, bude celý kemp bez brigádníků,“ říká s velkou mírou nadsázky Marcela Čáslavová z autokempu Merkur v Pasohlávkách.

Hygienici ladí noty

Otázkou je, jak horké to skutečně bude. Nikdo totiž přesně neví, jak si zákon vyložit. Můžou být brigádníci v provozu, jen se nesmí dostat k pivní pípě? Nebo se v takovém stánku, kde se pivo prodává, nemůžou vůbec pohybovat?

A když už si podnikatel dobře vybere třeba studenta hotelové školy nebo budoucího číšníka, musí mít brigádník potvrzení školy, že jde o praxi, tedy přípravu na budoucí povolání?

Ani na krajské hygienické stanici, která má jako orgán ochrany veřejného zdraví na dodržování zákona dohlížet, ještě přesně nedokážou říct, jak nový zákon vykládat. „Změn vycházejících z protikuřáckého zákona bude skutečně hodně a my v tuto chvíli stále ještě řešíme interní metodiku,“ vysvětlil David Křivánek, ředitel Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje.

I on uznává, že paragraf o zákazu prodeje alkoholu mladistvými ve zbytku zákona trochu zaniká. A i když neznalost zákona neomlouvá, zpočátku chtějí být kontroloři k podnikatelům shovívaví.

„Naší snahou je veřejnost k dodržování zákona postupně vychovat, ne hned plácnout vysokou pokutu. Samozřejmě pokud budeme mít nějaký přestupek zaprotokolovaný a bude se opakovat, už to bude znamenat, že si asi provozovatel výtku nevzal k srdci, a to už bude jiná věc,“ podotkl Křivánek.

Košty vín stojí na mladých pomocnících

Kromě letních provozů se ustanovení protikuřáckého zákona dotkne třeba i pořadatelů koštů vín, které jsou na pomoci náctiletých založené. Vzorky vína k ochutnání tady nejméně ze tří čtvrtin nalévají právě středoškoláci, mnohdy děti pořadatelů a jejich kamarádi. Na takový větší košt je totiž potřeba několik desítek rukou, které by obsloužily vínachtivé hosty.

„Slyším o tom prvně. Opravdu nevím, jak to budeme řešit,“ podivil se Vojtěch Pazderka ze sdružení Moravín, které každoročně zjara pořádá na zámku v Mikulově Výstavu vína mikulovské vinařské podoblasti.

Nabízí se tady na šest set vzorků, které rozlévá několik desítek brigádníků, většinou právě středoškoláků. „Je to pro ně příležitost si vydělat pár korun. Budeme muset asi sehnat lidi starší osmnácti let, ale bojím se, že nám to za ty peníze nebudou chtít dělat,“ obává se Pazderka.

Informací pro podnikatele je málo. Krajská hygienická stanice ale ještě před prázdninami chce zveřejnit vše potřebné. Na kontroly pak vyrazí hned vzápětí.

Studenti se tak budou muset zřejmě poohlédnout po brigádě mimo gastronomii. Příležitostí je dost, i když převážně v Brně.

„Nabídek na brigádu je hodně a jejich škála je velmi variabilní. Studenti mohou pracovat celé léto, ale třeba i krátkodobě, navíc mají peníze na účtu téměř okamžitě,“ říká Radka Sedláčková z agentury Na brigádu. Ta se soustředí hlavně na brigády v brněnských technologických parcích – tedy na Černovické terase či v Modřicích. Jde především o práci v průmyslu či úklidy.