Brno bude večer patřit muzeím, zvědavci nově mohou do káznice i banky

Loni organizátoři v součtu napočítali přes sto tisíc vstupů. „Letos by mohla být účast ještě vyšší, protože jsme rozšířili nabídku. Vůbec poprvé mohou návštěvníci na střechu krajského úřadu, do České národní banky, do káznice na Cejlu nebo do úplně nového muzea ve Šlapanicích,“ podotkla za organizátory Pavlína Obrovská z Moravské galerie v Brně.

Muzea se v sobotu otevřou od 18 do 24 hodin. Vybrali jsme pro vás to nejzajímavější z programu:

1. Zahájení patří rakouské císařovně Marii Terezii

Slavná panovnice vyrazí se svým vojenským průvodem v 18 hodin od Dietrichsteinského paláce na Zelném trhu směrem na hrad Špilberk, kde zájemce čekají další akce. Muzeum města Brna navazuje na historickou událost. „Marie Terezie byla v tomto paláci v roce 1748 skutečně ubytovaná,“ upřesnil ředitel muzea Pavel Ciprian. Průvod zároveň připomene výročí 300 let od narození císařovny.

2. Do Himálaje, ale také na Viktora Dyka na Petrov

V duchu aktuální výstavy věnované Himálaji, cestování a horolezectví se ponese letošní muzejní noc v Technickém muzeu, kam vstup vyjde na 20 korun. Svůj program však známá brněnská instituce zahájí už v 17 hodin benefičním koncertem na Petrově. Vystoupí zde Ashevillský symfonický sbor z USA, jako host se pak příchozím představí multiinstrumentalista a zpěvák Viktor Dyk.

3. Kmeny 90 aneb Návrat do minulého století

Zájemci můžou také zamířit na hlavní výstavu jarní sezony do Moravské galerie, která návštěvníky vrací do 90. let minulého století mezi anarchisty, metalisty, rapery, skinheady, punkery, squatery nebo například hráče Dračího doupěte. „Výstava představuje devadesátky i v širších politických, ekonomických či popkulturních souvislostech, důležitou linii expozice vytváří i prezentace interaktivních objektů Krištofa Kintery či fotografií Ivana Pinkavy,“ poznamenala Michaela Paučo z Moravské galerie. Lidé mají možnost výstavu vidět za snížené vstupné 50 korun.

4. Po stopách utrpení v káznici na Cejlu

Unikátní objekt, jehož historie sahá až do konce 18. století, bude otevřen letos o muzejní noci poprvé a zájemce zavede do robotárny, kaple, cely smrti a na nádvoří, kde nacisté i komunisté popravovali své odpůrce. Téma rezonuje s mottem Mezinárodního dne muzeí pro rok 2017: „Jak sdělit nevyslovitelné? Muzea a tragické dějiny 20. století.“ Vstupné do káznice vyjde na 60 korun.

5. Střechy Brna nevšedním pohledem z krajského úřadu

Brněnská muzejní noc Akce startuje v 18 hodin na Zelném trhu historickým průvodem s císařovnou Marií Terezií a končí o půlnoci.

Zapojí se do ní rekordních 30 brněnských kulturních institucí, muzeí, galerií a dalších míst, do kterých se lidé dostanou zdarma či za symbolické vstupné.

Lidé se podívají i na místa, která jsou pro ně běžně zavřená. Vstup zdarma nabízí: TIC, Muzeum romské kultury, Moravská galerie – Místodržitelský palác, Pražákův palác (program i stálé expozice, výstava Mariana Pally), Fait Gallery, Galerie Strom, Pitevna, Česká národní banka.

Dopravu po Brně i mimo něj zajišťuje dopravní podnik zdarma mimořádnými autobusovými linkami s výchozí zastávkou Česká, jen do Předklášteří a k Mohyle míru je zapotřebí si vyzvednout místenku.

Kompletní informace na webu www.brnenskamuzejninoc.cz

Na návštěvu letos poprvé pozve také úřad Jihomoravského kraje na Žerotínově náměstí. Ten od 18 hodin připravil pohádkovou cestu, hasiči zase workshopy pro děti, komentované prohlídky reprezentačních místností úřadu a večerní pohled ze střechy budovy či vyprávění o její historii. Vstup je zdarma.

6. Promítání krátkých starých snímků v palírně

Kino Art, které přechodně přesídlilo do Distillery v Pekařské ulici, chystá promítání starých krátkých filmů. „Lidé se tam podívají na snímky na téma alkoholismus a zároveň ochutnají destiláty,“ pozvala Pavlína Obrovská.

7. Do banky po stopách historie peněz

Kromě muzeí se otevře i brněnská pobočka České národní banky, kde lidé uvidí expozici historie peněz a dozvědí se třeba o jejich ochranných prvcích. „Návštěvníci musí počítat s důkladnou kontrolou,“ upozornil mluvčí banky Marek Zeman.

8. Do synagogy, archeoparku nebo nového muzea

A Brno není jediné město v kraji, která láká na noc v muzeích. Muzeum regionu Boskovicka zve do synagogy, Židovského obecního domu i Muzea historických zemědělských strojů. Navštívit lze také Archeopark v Pavlově na Břeclavsku nebo nové muzeum ve Šlapanicích, které svůj program zaměřilo hlavně na děti.