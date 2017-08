Zastupitel Brna Kratochvíl dostal podmínku za podvody, hrozilo mu až 8 let

Kratochvíl vyloučil úmysl krátit daň a tvrdil, že byl podveden. Brněnský městský soud loni ho v říjnu zprostil obžaloby, ale jeho rozhodnutí letos v létě zrušil Krajský soud v Brně a vrátil věc k novému projednání s tím, že podle něj sice schází přímý důkaz, ale řetězec nepřímých důkazů vede k vině obžalovaného (psali jsme zde).

Brněnskému zastupiteli hrozilo až osm let vězení za smlouvy z let 2006, 2010 a 2011 s automobilovým závodníkem Michalem Pavlíkem, který mu měl při závodech zajistit reklamu na závodních autech. To se ale nestalo. Kratochvíl už dříve vypověděl, že neměl důvod nevěřit, že se reklama neuskutečnila. Podle něj se vždy po zadání reklamy zvýšil obrat firmy, a proto ji považoval za úspěšnou. Odkazoval také na to, že jakmile ho finanční úřad na nesrovnalosti upozornil, ihned zaplatil daň i s penále.

Kvůli celé záležitosti hnutí ANO, za které byl Kratochvíl zvolen do brněnského zastupitelstva, aby složil mandát, což neudělal. ANO ho už dříve vyloučilo ze svých řad kvůli nespokojenosti s jeho prací v pozici radního, na niž předloni po výzvách hnutí i primátora Brna Petra Vokřála (ANO) rezignoval (více zde).