Brno se chce zbavit hodin v centru. Jdou totiž „leda podle plotu“

Důvod? Lidově řečeno jdou leda podle plotu, tedy neukazují správný čas, nebo je na nich z každé strany jiný časový údaj.

„Jejich technický stav je velmi špatný. Chystáme se vyzvat společnost, která je provozuje, aby do konce roku vyklidila pozemky a hodiny odstranila,“ uvedl brněnský radní Marek Janíček (ANO).

Týká se to například otočných hodin na hlavním nádraží, Malinovského a Konečného náměstí nebo před Janáčkovým divadlem.

Od první poloviny 90. let je spravuje soukromá firma SGR Jižní Morava, v. o. s. Ta si na jejich údržbu vydělávala hlavně díky reklamě, kterou inzeruje hned pod otočným ciferníkem. Jenže o pronájem reklamní plochy už není takový zájem jako dříve.

Na styčných bodech by hodiny být měly, míní historička

„Městu vadí, že mu odvádíme málo peněz, ale hodiny jsou živy z reklam – a ta už moc netáhne. Příjem z ní stačí tak akorát na to, abychom hodiny opravili. Když si vzpomenu, jak obrovská byla investice do jejich instalace, nedokážu si představit, jak je odstraníme,“ povzdechl si Dušan Postránecký z provozovatelské firmy.

Odkud hodiny zmizí Nároží ulic Husova a Nové Sady

Hlavní nádraží mezi nástupišti tramvaje

Hlavní nádraží poblíž trolejbusové konečné u Benešovy ulice

Nároží ulic Divadelní a Benešova

Malinovského náměstí

Moravské náměstí

Ostrůvek v křižovatce na rohu Moravského náměstí a ulice Kounicova

Křížení ulic Nové sady a Poříčí

Křižovatka ulic Poříčí, Křížová a Vídeňská

Mendlovo náměstí, před obchodem s potravinami

Nároží ulic Heršpická a Bidláky

Nároží ulic Trnitá a Opuštěná

Konečného náměstí při ústí ulice Jiráskova

Nároží ulic Cejl a Koliště Zdroj: MMB

Město se k tomuto kroku rozhodlo přistoupit po opakovaných stížnostech na jejich nefunkčnost. K 31. červenci skončila soukromé společnosti smlouva a magistrát ji dále neprodloužil. Nyní jednají s městskou částí Brno-střed o tom, zda nové hodiny zachovají na původních místech, případně o změně lokality.

„Na styčných bodech města by hodiny měly být. Moravské nebo Malinovské náměstí je potřebuje. Samozřejmě ale takové, které fungují,“ podotkla historička a brněnská patriotka Milena Flodrová. Obzvlášť by se jí líbilo, kdyby se klasické hodiny vrátily na náměstí Svobody, kde dříve stávaly poblíž zúžení náměstí do Masarykovy ulice.

Provozování nových hodin by si teď měla vzít na starost městská akciová společnost Technické sítě. Podle jejího generálního ředitele Pavla Roučka je servis hodin činnost blízká jejich zaměření a bude vhodným doplňkem ke službám jako zajišťování veřejného osvětlení nebo stavění stánků na náměstí Svobody.

Firmu SGR Jižní Morava, v. o. s. však tato informace zaskočila a chtěla by se s městem ještě nějak domluvit. „Už před deseti lety jsme navíc několik hodin Technickým sítím prodali a pak si stěžovali, že jsou moc nákladné na opravu,“ rozčiluje se Postránecký.