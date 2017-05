Brno jako developer. Změna taktiky přinese městu stovky levnějších bytů

Moderní městský dům ve Francouzské ulici, vedle nové hřiště a centrum pro volný čas. Do dvou let se díky tomu prostor propojí s Bratislavskou ulicí a vznikne zhruba 85 nových bytů. Projekt za 130 milionů korun je jedním z těch, které Brno plánuje pro nejbližší desetiletí.

Zatímco dříve městské byty prodávalo, nyní chce masivními investicemi vylepšit především situaci lidí, kteří to nejvíce potřebují, na tržní nájmy dosáhnou těžko a soukromé byty jsou pro ně nedosažitelné. Situace je o to horší, že stát zpřísnil podmínky pro hypotéky.

V současnosti má Brno stovky žadatelů o byt, které nemůže uspokojit. Proto chce do roku 2028 postavit 1 300 bytů za více než dvě miliardy korun. Zhruba třetina z nich je už schválená.

„Hned po nástupu na radnici v roce 2014 jsme se rozhodli, že vytvoříme podmínky pro bydlení mladých rodin, seniorů, vozíčkářů a těch, kteří nemají na tržní nájemné a už vůbec ne na hypotéku,“ přiblížil záměr náměstek primátora Petr Hladík (KDU-ČSL), jenž má bytovou politiku na starosti.

Bydlení třetího tisíciletí

Z plánovaných bytů bude 175 v domech s pečovatelskou službou. Právě v nich, stejně jako ve startovacích a sociálních bytech, by nájemné mohlo být 57 korun za metr čtvereční. To je asi čtvrtina tržního pronájmu. Návrh cen ale musí ještě schválit zastupitelé.

Prvních 16 projektů za necelou miliardu už magistrát posvětil. Do pěti lety díky tomu vyroste prvních 400 bytů. „Některé už se staví, jiné připravují. A další velká výstavba na to naváže,“ přislíbil Hladík.

Brno totiž do budoucna pomýšlí také na obří developerské projekty. Nejblíže je ten v Novém Lískovci na Kamenném vrchu, kde by mohlo do roku 2028 vzniknout bezmála 600 bytů.

„Nechceme jen stavět baráky uprostřed pole, ale udělat bydlení se vším všudy - se silnicemi a chodníky, školkami a školami, parky, obchody a místní dopravou, aby to měli obyvatelé všude blízko. Půjde o bydlení třetího tisíciletí. Nízkoenergetické domy jsou samozřejmostí, ale my myslíme například i na to, jak využít dešťovou vodu a nepouštět ji jen tak do kanálu,“ doplnil Hladík.

Mezi největší projekty patří také výstavba ve Vojtově ulici se 116 byty, domy s pečovatelskou službou v Tuřanech-Holáskách, kde bytů vznikne 90, a rekonstrukce v ulici Milady Horákové se 60 až 70 byty. Podobný počet vyroste v ulici Terezy Novákové v Řečkovicích.

Nad rámec avizovaných projektů je v plánu i stejný počet v Černovicích na Kaménkách, kde bude stavět také soukromý developer a kde architekti soutěží o nejlepší studii.

Město vymýšlí, jak sehnat peníze

Město si od své nové bytové politiky slibuje, že zastaví odliv mladých lidí, kteří v Brně vystudují, ale kvůli bydlení odcházejí jinam. Dalším důsledkem by mohlo být i zlevnění komerčních nájmů. To však developeři odmítají.

„Kvůli tisícovce bytů tržní ceny neklesnou. Poptávka je totiž mnohem vyšší,“ řekl Roman Šebela z realitní společnosti MIG.

Každopádně město teď hledá způsob, jak sehnat peníze. „Jednáme o tom, protože z rozpočtu je naráz nevezmeme, je to záležitost několika volebních období. Chceme ale připravit model, jak by to šlo udělat,“ podotkl Hladík.

Změnu taktiky města chválí Sdružení pro ochranu nájemníků. „Kdyby to vyšlo, bude to skvělé,“ myslí si Karel Štěpaník z jihomoravské poradny sdružení.

Nová strategie se v zásadě líbí i opozici. „Vítám ji. Sami jsme začali se stavbou startovacích bytů, ale byl bych opatrnější v oblasti těch sociálních. Měli by je dostávat lidé, kteří jsou schopní si je udržet a neupadnou do dluhové pasti,“ prohlásil Oliver Pospíšil, exnáměstek pro oblast majetku města (ČSSD).

Nová masivní výstavba podle něj má smysl pouze v případě, že si Brno udrží linku toho, pro koho chce stavět. „Pokud by mělo pronajímat byty za tržní nájemné nebo za cenu mu blízkou, smysl to nemá,“ dodal.

Tisícovka bytů poptávku nepokryje

Se sociálními byty pro staré a handicapované lidi souhlasí další exnáměstek brněnského primátora Robert Kotzian (ODS).

„Jinak by ale město nemělo stavět nájemní byty a už vůbec ne ty startovací. Je to past. Lidé bydlí pět let ve velkém bytě za nízké nájemné a pak je město vyšoupne a nemají nic. Měli by spíš vzít malou garsonku na hypotéku a postupně jít do většího,“ poznamenal Kotzian.

Podle něj město nájemní byty nepotřebuje. „V Bohunicích jsem ještě jako starosta podepsal privatizaci posledního bytu. Teď jsou tam domy i byty opravené a nikomu ty nájemní nechybí,“ tvrdí Kotzian.

Podle něj by mělo město spíš podporovat komerční výstavbu.

Rezervovaně se k aktivitě města staví i developeři. Podle Hany Vyplelové, výkonné ředitelky společnosti Imos Development, která chce stavět i na Kaménkách, je bytů v Brně zoufale málo. A málo se také staví, proto jsou ceny tak nahoře.

„Tisícovka bytů poptávku nepokryje. V zásadě je důležité, jak Brno nastaví podmínky, komu je chce pronajímat. Pořád tu však bude skupina lidí, která je nebude splňovat, a ti budou chtít přesto bydlet,“ domnívá se Vyplelová.