Brno čeká další dopravní horor, kvůli úsporám se budou opravovat teplovody

Rekordní zima? Lidé topí víc, zaplatí stejně Chladnější leden než ten letošní byl za posledních 30 let jen jednou. Průměrná teplota za první měsíc roku nepřekročila mrazivých minus 4,6 stupně Celsia. Větší zima byla jen před devíti lety, ani tehdy ale teploty neklesly pod pět stupňů pod nulu. Brněnské domácnosti si tak musely přitopit. „Od října do konce ledna se prodej tepla zvýšil o 330 tisíc gigajoulů (GJ), tedy asi o 17 procent, což je jeden z nejvyšších výsledků v historii,“ potvrdil finanční ředitel Tepláren Brno Přemysl Měchura. Tuhá zima by se ale Brňanům paradoxně nemusela nijak zásadně prodražit. Tedy pokud ostatní měsíce nebudou podobně teplotně podprůměrné. Městská společ- nost totiž ohlásila pětiprocentní zlevnění, které platí právě od začátku letošního roku. „Průměrná domácnost s odběrem 30 gigajoulů tak ušetří asi tisícikorunu ročně, zvýšená lednová spotřeba by ji přitom měla přijít na 950 korun,“ vypočítal obchodní ředitel Tepláren Brno Vlastimil Sucháček. O zvýšení záloh na teplo by tak lidé měli uvažovat, jen pokud mrazivé počasí vydrží také v dalších měsících. To se ale podle meteorologů nejspíš nestane, do půlky března očekávají přes den 4 až 9 stupňů, v noci -4 až -9.