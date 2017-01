Brno připravuje záchytná parkoviště, z některých však vázne doprava

Zóny pro rezidenty, parkovací domy v okolí historického středu Brna a záchytná parkoviště u příjezdových silnic do města. Podle plánů radnice ideální stav, jenž uleví centru od automobilové dopravy a zároveň uspokojí řidiče, protože najdou místa pro svá auta.

Plány na P+R v Brně Stávající: u Ústředního hřbitova

u Ústředního hřbitova Do roku 2020: ulice Bohunická, Mariánské náměstí (obě Brno-jih), výstaviště, kampus v Bohunicích, u stadionu v Králově Poli, třída Generála Píky (Černá Pole), u Sono Centra, v Obřanech

ulice Bohunická, Mariánské náměstí (obě Brno-jih), výstaviště, kampus v Bohunicích, u stadionu v Králově Poli, třída Generála Píky (Černá Pole), u Sono Centra, v Obřanech Do roku 2025: poblíž areálu Zetoru (Líšeň), u přehrady, nádraží v Králově Poli, nádraží ve Slatině, nedaleko Technologického parku, v severní části Lesné, Jemelkova (Starý Lískovec)

poblíž areálu Zetoru (Líšeň), u přehrady, nádraží v Králově Poli, nádraží ve Slatině, nedaleko Technologického parku, v severní části Lesné, Jemelkova (Starý Lískovec) Po roce 2025: mezi Ostravskou a Olomouckou ulicí (Černovice), u křížení D1 s D2 (Brno-jih)

Parkovacích domů už v posledních letech vyrostlo hned několik. Naposledy Domini Park v Panenské ulici, na dalším dělníci pracují na rohu ulic Besední a Veselá. Rezidentní parkování podle posledního harmonogramu má ve vybraných zónách Brna-střed začít platit od 4. září. A postupně se přidají i další městské části.

Ze záchytných parkovišť typu P+R (Park and Ride) však zatím stojí jen jedno – u Ústředního hřbitova. Jejich smyslem je, aby tam řidiči nechali za výrazně výhodnou cenu svá auta a do centra se vydali městskou hromadnou dopravou.

Podobných ploch jako u hřbitova by především v okrajových částech Brna mohlo vzniknout dalších sedmnáct. Přesně tolik lokalit si totiž vedení města nechává prověřit.

Reálné obrysy už začíná dostávat parkoviště u stadionu v Králově Poli, kde své prvoligové zápasy hrají fotbalisté Zbrojovky. Mezi ulicemi Srbská, Vodova a Purkyňova vznikne 160 míst a starostka Karin Karasová (ANO) předpokládá, že jej vybudují už v příštím roce.

Kromě primárního účelu by navíc mohlo vyřešit i další problém. „V termínech konání velkých sportovních a kulturních akcí bude mít P+R zvláštní provozní režim, který poskytne celou kapacitu jejich návštěvníkům. Tím se alespoň částečně odlehčí dopravě v rezidenčních ulicích kolem areálu,“ přiblížila Karasová.

V plánu je i plocha u kampusu. Ale jak se dostat do centra?

Začátkem ledna si vedení města zadalo vypracování technické studie i na P+R v Bohunicích u univerzitního kampusu. Jenže doprava do centra z této časti je zatím nedostatečně řešená pouze trolejbusy a autobusy.

Cestující proto vyhlíží dlouho plánované prodloužení tramvajové trati od zastávky Osová, které má stát 900 milionů korun. Se zahájením stavebních prací se však počítá nejdříve v roce 2018 nebo 2019, hotovo navíc nebude dříve než za další dva roky.

Dostupnost centra by tak pro řidiče, kteří tam svá auta nechají, mohla být několik let značně komplikovaná.

„Je pravděpodobné, že parkoviště vznikne dříve, přesto uděláme vše pro to, aby dokončení projektu prodloužení tramvaje bylo v tu chvíli vzdálené jen pár měsíců,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Matěj Hollan (Žít Brno).

Vedení městské části výstavbu nové plochy pro auta vítá. Avšak jen v případě, že nevznikne stejným způsobem jako u Ústředního hřbitova. Tedy přeměnou stávajícího parkoviště u kampusu.

„Jestliže půjde o nadstavbu nebo přístavbu, pak ano. Ale změna stávajícího prostoru nepřipadá v úvahu. Navíc podle zákona musí být u obchodního centra v kampusu určitý počet parkovacích míst, která nejdou využít pro nic jiného,“ vysvětlil starosta Bohunic Antonín Crha (KDU-ČSL).

Obsazenost u hřbitova je zatím pouhých 10 až 17 procent

Ve hře je také varianta, podle níž by nové parkoviště město nechalo zbudovat na pozemku Fakultní nemocnice Brno.

„Část by byla pro návštěvníky kampusu, část pro naše zaměstnance, pacienty a jejich návštěvy, zbytek by sloužil pro lidi jedoucí do centra,“ popsal ředitel nemocnice Roman Kraus. Jestli nakonec tahle varianta zvítězí, ale netuší. „Poslední domluva s městem skončila ve fázi, že by bylo hezké to takhle udělat,“ dodal.

Už schválená zastupitelstvem jsou parkoviště na třídě Generála Píky, u křižovatky mezi ulicemi Veveří a Šumavská nebo v Jemelkově ulici ve Starém Lískovci. Ale třeba v Obřanech u budovy Tepláren Brno politici narazili na nesouhlas místních. Je proto možné, že plocha z plánů vypadne.

To se nakonec může týkat i dalších. „V současnosti není pevně určený konečný počet parkovišť, jejich vybudování je zejména z majetkoprávního hlediska složitější,“ prohlásil Hollan. Přesto je v rozpočtu města pro letošní rok na systém záchytných parkovišť vymezená částka 348 milionů korun. Brno na stavbu počítá s dotacemi.

Jediná fungující plocha u Ústředního hřbitova zatím příliš vyhledávaná není. Podle spolku Brno autem, který její obsazenost dlouhodobě monitoruje, se měsíční využití pohybuje okolo 10 až 17 procent. Město však očekává, že po spuštění systému rezidentního parkování půjde číslo výrazně nahoru.