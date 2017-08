Konec front na poště. Brno postaví novou pobočku pro 50 tisíc lidí

9:45 , aktualizováno 9:45

Čekání v malé místnosti na poště v Řečkovicích by mělo do tří let skončit. Město chce lidem postavit novou poštu, která bude sloužit pěti městským částem. Úřad přesídlí do jednoho z nových polyfunkčních domů.