V e-shopu Brňané po šalinkartě zařídí i lístky do divadla či placení odpadů

Být informován o smogové situaci, vyřídit si parkovací kartu, zarezervovat saunu nebo vstupenku na premiéru v Mahenově divadle. To všechno by si do budoucna mohli Brňané vyřídit během pár okamžiků a aniž by se zvedli z křesla v obýváku. Postačí jim chytrý telefon nebo počítač, platební karta a registrace v e-shopu Dopravního podniku města Brna (DPMB) na adrese brnopas.cz.

Zatím funguje jen na jízdné MHD, ale už v dubnu rozšíří nabídkové menu. Radní odsouhlasili smlouvu s DPMB, který e-shop obhospodařuje. Poslouží tedy i lidem, kteří hromadnou dopravou nejezdí.

„Jeho kapacita je záměrně mnohem větší, abychom mohli přidávat další moduly. Tím prvním bude možnost placení poplatků za komunální odpad,“ přibližuje náměstek brněnského primátora Jaroslav Kacer (TOP 09), jenž má na starosti agendu takzvaného Smart City, tedy inovativní projekty založené na moderních technologiích.

Hned po odpadu bude následovat elektronická turistická karta pro návštěvníky města.

„Umožní vstup do významných kulturních institucí a na památky a měla by obsahovat i přenosnou jízdenku na městskou hromadnou dopravu - tak, jak to známe z jiných velkých evropských měst. Lidé si ji budou moci koupit například v informačním středisku,“ popsal Kacer.

Na řadu přijde i parkování, potom vstupenky do divadel

Město e-shop časem také napojí na systém společnosti Starez-Sport, která provozuje bazény a další sportovní zařízení ve městě. Pak chce přidat informace o novinkách a důležitá upozornění, například na smogovou situaci.

„Záleží na tom, jakou službu si zákazník zaklikne,“ upřesnil Kacer.

Co všechno si Brňané zařídí přes e-shop DPMB Poplatky za odpady (pro celou rodinu) - již v dubnu

(pro celou rodinu) - již v dubnu Lístky a rezervace do sportovních zařízení - během letošního roku

- během letošního roku Hlasování o participativním rozpočtu města - od podzimu

- od podzimu Povolenky na rezidentní a abonentní parkování - poprvé v září pro Brno-střed

- poprvé v září pro Brno-střed Lístky na kulturní akce a do divadel - v roce 2018

Od podzimu chce magistrát spustit anketní modul pro hlasování v participativním rozpočtu, kde mohou lidé sami podávat projekty na vylepšení ve městě. V souvislosti se zavedením systému rezidentního parkování, jež by mělo odstartovat v září na Brně-střed, chce dát lidem možnost vyřídit si přes e-shop parkovací povolenky.

„Služby v oblasti kultury bude možné nabídnout nejspíš v roce 2018, protože město musí rozhodnout, zda je jen napojí na současné rezervační systémy divadel, nebo zcela nahradí systémem novým,“ doplnil Kacer.

Podle něj přitom e-shop nemá žádnou konečnou variantu. Moduly se budou podle potřeby měnit.

Kvůli novince nemusí město sahat nijak hluboko do kasy. „Smlouva s dopravním podnikem je ohraničená částkou jeden milion a 950 tisíc korun na tři roky. Jednotlivé moduly mají náklady v řádech desítek, maximálně stovek tisíců,“ upozornil Kacer.

DPMB i magistrát si zatím prvotní fungování e-shopu chválí. Od počátku ledna se do něj zaregistrovalo už téměř 24 tisíc zákazníků a ročních elektronických jízdenek si lidé koupili už více než 18 tisíc, kdežto papírových jen necelých pět tisíc. Důvodem je hlavně příspěvek města pro ty, kteří městu nedluží a platí v Brně odpady, ten zlevní roční jízdenku za 4 750 korun o třetinu.

Chytrý systém vypočítá optimální jízdenku

Další „chytré“ inovace čekají cestující přímo ve vozech MHD. Blíží se spuštění systému, který vypočítá nejvýhodnější jízdenku. V roce 2018 chce dopravní podnik postupně nasadit nové validátory, jež budou fungovat téměř jako platební terminály.

„Cestující při nástupu přiloží svou bankovní kartu, stejně tak i při výstupu. Systém podle délky cesty vypočítá optimální cenu jízdného,“ popsal fungování vedoucí tarifního odboru dopravního podniku Vít Prýgl.

Elektronické odbavování cestujících navíc chystá také společnost Kordis, která organizuje veřejnou dopravu v celém Jihomoravském kraji. Do budoucna tak bude možné zakoupit si elektronickou předplatní jízdenku z jednoho města do jiného.

„Cílem kraje i města Brna je zavést jednotný elektronický systém v celé regionální dopravě,“ říká mluvčí společnosti Kordis Květoslav Havlík. Zatím není jasné, za jak dlouho by to mohlo být.

Hlavní prioritou, již chce Kordis vyřešit co nejdříve, je vybavení regionálních dopravců čtečkami nosičů elektronických šalinkaret. Dnes si totiž musí cestující, který použije k dopravě například vlak mezi hlavním nádražím a nádražím v Králově Poli, vytisknout QR kód.