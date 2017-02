V Brně je smog, náměstek primátora navrhne od úterý dopravu zdarma

„Chceme motivovat lidi, aby nechali svá auta doma,“ prohlásil minulý týden brněnský primátor Petr Vokřál (ANO), když představoval městský záměr bezplatné dopravy v období smogu (psali jsme zde).

K jeho převedení do praxe však zatím nedošlo. Odbor dopravy brněnského magistrátu totiž dostal za úkol vypracovat materiál, jak přesně bude městská doprava zdarma ve smogových dnech fungovat. Opatření by tak mělo začít fungovat nejdřív v březnu.

Už v úterý by však mohla začít platit výjimka. „Na jednání rady města předložím návrh pro tuto smogovou situaci, aby byla městská doprava zdarma. Jde o mimořádné opatření. Materiál, na kterém jsme se shodli minulý týden, by takové situace měl řešit do budoucna komplexně,“ sdělil náměstek primátora Martin Ander (Strana zelených).

Důvodem pondělního vyhlášení smogové situace v Brně je vysoká koncentrace polétavého prachu v ovzduší. Tento stav může trvat až do čtvrtka. „Další minimálně dva dny očekáváme nepříznivé rozptylové podmínky. Moc se to tedy zlepšovat nebude,“ upozornil meteorolog Miloslav Hradil.

„Je to důsledek dálkového transportu znečištění, které už o víkendu putovalo z Polska a Moravskoslezského kraje na Zlínsko a Olomoucko a postupně se přesouvá stále níž. Je tím zatížený i zbytek Jihomoravského kraje, ale uvidíme, zda se bude vyhlašovat i pro Jihomoravský kraj,“ uvedl pro ČTK Robert Skeřil z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.