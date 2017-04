Brno chce víc veřejných záchodků, opraví zchátralé WC u nádraží

„Záchodky jsou vlhké, potřebujeme zdivo vysušit. Zároveň vyměníme elektroinstalaci, okna a dveře a vnitřní vybavení,“ popsal náměstek brněnského primátora Richard Mrázek (ANO).

Podle něj město počítá do budoucna s propojením Nových sadů s ulicí Bašty o kousek dál od toalet. „Chceme tam postavit schodiště. WC jsou nedaleko, takže budou přístupné ze dvou stran. Minimálně odspodu budou bezbariérové,“ doplnil Mrázek.

Do budoucna by tak mohly začít na Nádražní ulici nově fungovat záchodky dvoje. Brno-střed přišlo před časem s nápadem zrekonstruovat dům v Nádražní ulici 4 a vybudovat v něm moderní sociální zařízení. Fungovalo by nonstop a zdarma.

Ve stejném domě funguje v přízemí zavedená masna s uzenářstvím a jídelnou. Ta měla podle původního plánu zmizet, majitelé totiž už v únoru dostali výpověď.

Lidé si chodí ulevovat tam, kde se pohybují ostatní

Proti zrušení masny se ale postavili lidé a na Facebooku kolovala petice proti zrušení masny, takže radnice městské části svoji výpověď stáhla s tím, že dům rekonstruovat bude, ale že se s majitelem řeznictví domluví na takovém postupu, který by vyhovoval oběma stranám (psali jsme zde).

Podle starosty radnice Brna-střed Martina Landy (Žít Brno) se rekonstrukce domu, kde sídlí uzenářství, posunula na začátek roku 2018. „Hledáme schůdné technické řešení, ale zájem postavit záchodky jsme neopustili,“ říká Landa. Na otázku, co bude s řeznictvím, zatím odpověď nezná. „S majitelem jsme v kontaktu a řešit to budeme, až najdeme způsob , jak rekonstrukci co nejlépe technicky provést,“ poznamenal Landa.

Podle něj vůbec nevadí, pokud by opět fungovaly veřejné toalety naproti 5. a 6. nástupišti a současně i nové v Nádražní 4. „Je to od sebe dvě stě metrů, což v lokalitě, kudy denně projdou desítky tisíc lidí, není na škodu. V současnosti máme problém opačný, že jich je málo a lidé si chodí ulevovat i tam, kde se pohybují ostatní,“ dodal.

Majitel masny s jídelnou Milan Havelka má s radnicí Brna-střed smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní dobou dva měsíce. Jinak ale na místě funguje od roku 1992. „Poslední informace byla, že se sejdeme po jarních prázdninách, ale zatím se nic neděje. Jsem rád, že se můžu v klidu věnovat práci a rodině,“ uvedl Havelka.