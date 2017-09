Auta pryč z Veveří, velí Brno. Ulici chce přeměnit v bulvár pro pěší

Jak zjistila MF DNES, na odboru dopravy teď leží návrh studie, podle níž by se dopravní tepna centrální části Brna přehradila asi sto metrů dlouhou dopravně omezenou zónou. Začínala by na výjezdu z ulice Smetanovy a končila začátkem ulic Pekárenská a Grohova.

„Nemohla by tudy napřímo projet auta, ale tramvajím by průjezd umožněn byl. Vjet by do zóny mohli i rezidenti, kteří by zde měli vyhrazená místa pro parkování,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy Vladimír Bielko. Upozornil ale, že vše je zatím ve fázi návrhu a odborníci mohou přijít ještě s řadou změn.

Teprve po všech úpravách se záměr může přesunout na jednání brněnských radních. Právě oni jsou ale iniciátorem proměny ulice.

„Město Brno dlouhodobě prosazuje zklidnění centra. Veveří má potenciál stát se klidovou ulicí. V tuto chvíli je dokončený a odsouhlasený strategicko-architektonický záměr,“ potvrdil náměstek pro dopravu Matěj Hollan (Žít Brno). Autorem studie jsou projektanti z PK Ossendorf.

Tak, jak je studie navržená teď, odrazuje všechny řidiče i od najíždění na samotnou Veveří. Volit by měli alternativy – třeba ulici Úvoz nebo Kounicovu.

„Provoz na Kounicově by se zvýšil asi o dvacet procent. To je zásadní záběr. Už teď ve špičce Kounicova jede stěží, pokud je objízdnou trasou, tak stojí úplně,“ okomentoval to Bielko.

Podobně to funguje v Německu a severských městech

Jiří Jedlička z Centra dopravního výzkumu vysvětluje, že zklidňovat centra měst je trendem třeba v severských zemích nebo v Německu. „Hlavně v obytných čtvrtích se doprava pouští jen do jednosměrek. Pěší zóna ale musí být opodstatněná,“ přiblížil Jedlička.

Navrhované změny v ulici Veveří Veveří se přehradí 100 metrů dlouhou zónou . Její přímý průjezd bude zakázán, ale místní do ní zajet mohou.

. Její přímý průjezd bude zakázán, ale místní do ní zajet mohou. Zastávka Grohova ve směru k botanické zahradě se přesune blíže k centru .

. Rozšíří se chodníky, přidá se prostor pro zeleň a vybudují se cyklopruhy v obou směrech .

. Po celé ulici Veveří se změní systém parkování z kolmého na podélné v obou směrech. Parkovacích míst tak ubude.

z kolmého na podélné v obou směrech. Parkovacích míst tak ubude. Ze stávajícího pruhu pro automobily a oddělené tramvajové koleje vznikne jeden prostor, v němž auta budou muset jet přímo po tramvajových kolejích.

Studii na změnu ulice Veveří zatím neviděl, ale navrhovaných úprav se obává.

„Veveří je dopravní tepna. A Brno stojí na takových radiálách, obdobný je třeba velký městský okruh. Tady si nejsem úplně jist, jestli by klidová zóna fungovala. Pět tisíc aut denně navíc je pro Kounicovu strašná darda,“ dodal Jedlička. Podle něj se dá očekávat mnohem více nehod a tím i ucpání samotné Kounicovy ulice.

Náměstek pro dopravu Hollan ale obavy nemá. „Z podkladových materiálů nevyplývá, že by změny v některých okolních komunikacích měly mít nadměrně negativní dopad do jejich okolí,“ řekl.

Zamýšlených změn se obávají i lidé, kteří přímo v úseku, jenž by měl být uzavřen, žijí nebo pracují. Pavel Strnad provozuje před zastávkou Grohova rodinné hodinářství.

„Už jsem o tom něco málo slyšel. Nedává mi to uzavření moc smysl. Pro mne by to mělo zásadní dopad, protože lidé nám velké hodiny vozit na opravu tramvají nebudou,“ komentoval Strnad.

Projekt by mohli zastupitelé schvalovat příští rok

Přemýšlet o tom, jak se v případě zavedení změn zařídí, mohou místní už nyní. „Příprava projektové dokumentace a získání potřebných povolení by měly být dokončeny ve druhém pololetí 2018,“ uvedl Hollan. Pak návrh budou schvalovat zastupitelé i radní.

Obyvatelé ulice si dokážou snadněji představit, že by se změnila na jednosměrku. „Vyřešila by místo pro cyklisty i pro zeleň. Ve druhém směru by mohli řidiči projíždět třeba právě přes Kounicovu,“ navrhla obyvatelka jednoho z bytových domů v ulici Kateřina Nováková.

Na radnici Brna-střed ještě navrhovanou studii neměli čas prostudovat. „Šla přes dopravní komisi. Ta podala kladné vyjádření. Jak všechny změny vypadají, nevím. Intenzivně jsme se zabývali ulicí Gorkého, Veveří zatím ne,“ řekl starosta Martin Landa (Žít Brno).

Právě Gorkého a Arne Nováka čeká výměna potrubí a následné otevření lidem. Z prostoru kolem filozofické fakulty by mělo být moderní klidné místo se zelení. Tento záměr ale výrazně hatí uzavření ulice Veveří. Sousedící tepna totiž nasměruje řidiče, kteří na ni vjedou, do okolních ulic.