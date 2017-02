Brno chce víc zahrádek v centru, získat povolení bude snazší

Vyplynulo to z jednání vedení radnice se zástupci hostinských. Ti kvitují hlavně to, že budou mít levnější nájem a méně papírování.

„Každé zjednodušení vítám. Vyřízení každoročně trvalo kolem dvou měsíců. Také pravidla se dost často měnila. Jednou jsme platili paušál pro zahrádky nad dvacet metrů, podruhé od metru, pak zase paušálem,“ popsala Eva Bosáková, majitelka Café TeeVee na Jakubském náměstí.

Starosta Brna-střed Martin Landa (Žít Brno) říká, že hostinští budou mít na radnici k dispozici jednoho úředníka, který jim pomůže potřebná povolení vyřídit. Jednodušší to budou mít i díky aplikaci na webu.

„Doufáme, že zlepšení servisu přivede nové provozovatele zahrádek, že budou ulice živější,“ slibuje si od novinek starosta.

Některá povolení navíc nebudou muset podnikatelé vyřizovat každoročně, ale třeba jen jednou za tři roky. Novinkou jsou malé zahrádky do čtyř metrů, z nichž nebudou lidé platit nájem, pouze správní poplatek.

Malé zahrádky poslouží primárně kuřákům

„I tak ale musí zajít na úřad pro povolení, není možné vytáhnout stůl s židlemi jen tak. Není to primárně cílené na podniky, které poskytují pohostinství, ale třeba na drobné podnikatele, jako kadeřnictví nebo květinářství, kteří třeba pro svoje zákazníky vytáhnou stoleček s karafou vody, aby se u nich cítili lépe,“ dodal starosta.

Provozovatelé restaurací říkají, že primárně poslouží tyto malé zahrádky i kuřákům. Ti si od 31. května nebudou moci podle zákona zapálit v uzavřené místnosti restaurace.

Radnice vyšla vstříc také hostinským, kteří chtěli mít zahrádky déle než od dubna do října, jako tomu bylo dosud. Podle starosty je také možné mít celoroční zahrádku, byť bez pódia pouze jako stolek s židlemi, které lze lehce odstranit.

Radek Helia, spolumajitel několika restaurací v centru, jako třeba Průmyslovka či East Village, říká, že podnikatelé systém kritizovali, protože byl složitý a zdlouhavý.

„Museli jsme nejprve žádat Brněnské komunikace, pak se k tomu vyjadřovala policie a další instituce. Chtěli po nás třeba fotografii zahrádky, kterou jsme ještě nepostavili. Nebo potvrzení, že stále podnikáme, i když provozovna, u níž měla zahrádka být, evidentně fungovala. Pokud budou nová pravidla znamenat i slevu, půjdeme do toho,“ poznamenal Helia.

Některá povolení si odporují

Právě čtvrtinovou slevu dostanou všichni, kdo se nové metodice přizpůsobí už letos.

Jiří Sojka, majitel restaurací Zelená kočka, právě nyní vyřizuje povolení pro své provozovny. Dvě z nich leží přímo na „zlatém kříži“ v pěší zóně – v Solniční a Dvořákově ulici. A říká, že radnice Brna-střed se snaží vyjít provozovatelům vstříc, ale zatím nemá pocit, že by se to nějak zjednodušilo.

„Jedno povolení naopak přibylo – od památkového odboru radnice,“ konstatoval Sojka. Podle něj dodnes nejsou jasně stanovená pravidla a některá povolení si dokonce vzájemně odporují.

„Stalo se nám to třeba v Solniční ulici, kdy Brněnským komunikacím vadilo, že jim nábytek dělal důlky ve vozovce. Vyfrézovali jsme ji a opravili povrch, vyrobili pod zahrádku modřínovou desku. Ale to zase nedovolí památkáři, takže teď řešíme, co s tím,“ popsal Sojka.

Podle něj je ale pozitivní, že odpadlo každoroční schvalování zahrádky odborem dopravy a policií. „Dobré je i to, že při splnění všech podmínek radnice dává slevu – místo šesti platíme čtyři koruny za metr čtvereční denně,“ dodal Sojka.