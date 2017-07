Zemědělci se bojí o kukuřici. Na jižní Moravě řádí brouk bázlivec

Bázlivec kukuřičný Jde o brouka, který se do Česka rozšířil z jihu Evropy. Samice klade do půdy 400 až 1 000 vajíček v průměru v osmi snůškách.

v průměru v osmi snůškách. Larvy se líhnou od poloviny května, ty starší jsou schopné zničit celou kořenovou soustavu. V brouky se mění od počátku července až do srpna.

Nejpočetnější jsou od poloviny července do počátku září. Dospělci se živí přednostně pylem a bliznami kukuřice, které dokážou zcela sežrat až po špičku klasu.