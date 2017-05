Místo ve vězení si agent StB Minařík odsedí trest za nelegální zbraň doma

Verdikt Krajského soudu v Brně potvrdila iDNES.cz jeho mluvčí Simona Pešková.

Dvaasedmdesátiletý Minařík obdržel čtyřměsíční trest odnětí svobody na začátku února. Koncem roku 2015 se pokusil na jednom z brněnských hřbitovů zastřelit. Použil k tomu nelegálně drženou zbraň, kterou mu podle jeho vyjádření někdo neznámý doručil ve dvou pytlících do jeho bytu (psali jsme zde).

Tehdy se Minařík nacházel ve zkušební době poté, co byl předčasně propuštěn z výkonu pětiletého trestu za pojišťovací podvod (více zde). Proto nepřicházel v úvahu podmíněný trest a agent, který se proslavil konspiračním působením v mnichovské pobočce rádia Svobodná Evropa, měl zamířit za mříže.

Brněnský krajský soud však vyslyšel jeho odvolání a udělil mu alternativní trest v podobě domácího vězení. Minařík může svůj brněnský byt opustit jen ve všední dny dopoledne kvůli nákupům, o víkendech nesmí ven vůbec.

Jde o nemocného starého muže, vysvětlil soudce

„Je nesporné, že obžalovaný formálně naplnil veškeré zákonné znaky skutkové podstaty trestného činu. Nicméně jestliže mu byl uložen trest odnětí svobody, pak by to ve svém důsledku znamenalo, že byl potrestán nejen za to, že se pokusil o sebevraždu, ale i za to, že při pokusu nebyl úspěšný,“ citoval soudce Adama Kafku server Novinky.cz.

„I přesto, že se trestného činu dopustil, jedná se v současné době o nemocného starého muže a postup soudu je zcela namístě,“ doplnil Kafka.

Starobní důchodce Minařík svou vinu uznal. „Vím, že jsem pochybil a nalezenou zbraň i náboje jsem měl tehdy odevzdat, ovšem byl jsem tehdy ve velmi špatném psychickém stavu, manželka se se mnou rozváděla a syn, na kterém jsem velmi závislý, se ode mne také odklonil,“ uvedl podle serveru Minařík.

„Teď už je situace mnohem lepší, stýkáme se, syn má před maturitou,“ dodal bývalý agent.