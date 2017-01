Z chyby úřednice je letitý spor, úřady si černou stavbu přehazují

Když se Ladislav Absolín podívá z terasy své vilky v Soběšické ulici směrem na jih, zírá na šedivou zeď. Patří ke stavbě, která mu už bezmála šest let leží v žaludku.

V brněnské čtvrti Lesná vyrostla prakticky za pár týdnů v červnu roku 2011 na tehdy ještě oficiálně neexistující parcele. Vypadá jako dům, ve skutečnosti jde ale o hrubou stavbu, které chybí přípojky nebo elektroinstalace. A nikdo v ní nebydlí. Již tehdy MF DNES o problému informovala (psali jsme zde).

Do dnešních dnů se spor výrazným způsobem nehnul z místa. Jediné, co přibylo, jsou stohy papírů, které si mezi sebou posílají stavební úřad Brna-sever, magistrát a sousedé s majitelem, jenž se cítí poškozený.

Situace je absurdní i z toho důvodu, že problém odstartovala pracovnice stavebního úřadu, která má celou záležitost stále na starosti. Když vydávala stavební povolení, nepřesvědčila se, jestli je pozemek opravdu stavební parcelou.

Je to sousedský naschvál, zlobí se majitel stavby

Potvrzuje to například vedoucí odboru územního a stavebního řízení brněnského magistrátu Eva Řehořková.

„Když majitel požádal o rozdělení parcely, byl jediným vlastníkem pozemku, což podle tehdejších pravidel nešlo. Proto parcelu pracovníci katastrálního úřadu nezapsali. Úřednice stavebního úřadu přesto povolení ke stavbě vydala,“ vysvětlila Řehořková.

To se stalo v říjnu 2010, pozemek byl však zapsán až v srpnu 2011. Procesní chyba spustila lavinu rozhodnutí, která však zatím ke konečnému verdiktu nevedla. A případem se brzy bude zabývat také Krajský soud v Brně. Absolín doufá, že vše skončí demolicí stavby.

„Je to jako zlý sen. Ještě s dalším sousedem jsme na to upozorňovali od počátku, snažili se to zastavit, ale marně. Máme několik vyjádření stavebního odboru magistrátu i krajského úřadu, že dům byl postavený v rozporu s předpisy,“ tvrdí Absolín.

S tím ale nesouhlasí majitel pozemku i torza domu Evžen Kletzl. „Je to lež, sousedský naschvál. Stavební povolení jsem dostal. Nic jsem neporušil a namísto domu, kde jsem měl už dávno bydlet, mám skořápku za tři a půl milionu,“ postěžoval si Kletzl, který objekt z rozhodnutí úřadů nemůže dokončit ani užívat.

Úředníci neví, co s tím. Čekají, až to vzdáme, tvrdí soused

V tuto chvíli se dokonce řeší řízení o odstranění domu u stavebního úřadu městské části Brno-sever. Stejného, který Kletzlovi povolení ke stavbě vydal.

Podle Absolína je důvodů k demolici dost. Vadí mu například i to, že se sousedy nikdo nejednal a stavební úřad se spokojil s pouhou ohláškou.

„Co se děje, jsme zjistili, až když na pozemek v dubnu 2011 najely bagry a poté náklaďáky s materiálem. Po našich protestech úřad stavbu v červnu pozastavil a majiteli ji povolil zakonzervovat. Ten si to ale vysvětlil tak, že ji dokončil,“ poznamenal.

Dům je dřevostavba, kde jdou práce rychleji. „Kdyby se úředníci šli na místo podívat hned na začátku, kdy tam byla základová betonová deska a pár balíků dřevotřísky, dalo by se něco dělat. Teď nevědí, co s tím, a čekají, až se vyčerpáme a vzdáme to,“ míní Absolín.

Stavba podle něj nesplňuje ani zákonnou vzdálenost sedmi metrů od sousedního domu, který už dříve na pozemku stál.

Podle Kletzla ale sousedé o stavbě dopředu věděli. „Poslali jsme jim projektovou dokumentaci, a nikdo se neozval. Problém nastal ve chvíli, kdy jsme začali stavět a dům dostával obrysy. Na úřadě mi řekli, že povolení pozastaví do doby, než se spor vyjasní,“ popsal Kletzl.

„Protože šlo o dřevostavbu, požádal jsem je, abych ji mohl zastřešit, opláštit a vsadit okna, jinak by se materiál na dešti zničil a mohl bych ho vyhodit. To mi povolili. Uvnitř ale nic není, je to jen prázdný skelet,“ doplnil Kletzl.

Na tahu jsou stavební úřad i soud

Prý se snažil vyřešit i spornou proluku mezi novostavbou a původním starým domem, který na parcele stál, a po rozdělení pozemku ho prodal.

„Navrhl jsem, že posunu zeď asi o 120 centimetrů, aby proluka byla požadovaných sedm metrů, ale nikdo na to neslyšel,“ poznamenal Kletzl.

Spor si tak dál přehazuje stavební úřad městské části s magistrátem, sousedé i majitel se odvolávají. Stavební úřad zahájil řízení o odstranění domu, ale zase je zastavil, protože majitel podal žalobu ke správnímu soudu.

Teď by však řízení mělo pokračovat. „Žaloba u soudu nemůže řízení odložit. Stavební úřad buď vydá dodatečné povolení, nebo ne a povede dál řízení až k odstranění stavby,“ vysvětlila Řehořková z magistrátu.

Podle ní je na tahu stavební úřad Brna-sever. Ten ale další postup komentovat nechce, i když úvodní chybu úředníků přiznává.

„V prvopočátku došlo k pochybení, které bylo s odpovědnými pracovníky řešeno interním pracovněprávním postihem,“ sdělil mluvčí radnice městské části Martin Ingr.

A Kletzl raději vyhlíží verdikt krajského soudu, který zatím datum jednání nenařídil.

„Nejsem blázen, abych dům boural, dával další milion na jeho likvidaci, aby mi pak soud za měsíc řekl, že mám pravdu. Ať už úředníci udělali chybu, nebo ne, ten, kdo to odskáče, jsem já,“ posteskl si.