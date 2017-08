Lidé jsou unavení z uzavírek a výmolů na D1. Raději volí cestu vlakem

Čtvrteční dopolední srážka dvou aut na dálnici D1 poblíž Ostrovačic, do toho v obou směrech celkem šest úseků, na jejichž modernizaci momentálně pracují silničáři. Táhnoucí se kolony kvůli rekonstrukcím i častým nehodám jsou typickým výjevem na nejvytíženější české trase mezi Brnem a Prahou, kde řidiči zažívají každodenní dopravní peklo.

„Jezdím několikrát měsíčně pracovně do Prahy. Za normálních okolností bych volil auto, ale na dálnici je to ruská ruleta a na to vážně nemám nervy. Při cestě vlakem ušetřím, můžu pracovat a zvyšuje se pravděpodobnost, že na schůzku nedorazím o dvě hodiny později,“ okomentoval situaci na D1 Brňan Lukáš Dvořák.

Řidiči to neubrzdili Dvě smrtelné nehody na D1 měly stejný scénář.

Zdaleka není jediný, kdo uvažuje stejně a cestu autem nebo autobusem automaticky vyřazuje ze svých plánů. Podle nejaktuálnějších čísel ministerstva dopravy loni cestovalo vlakem z Brna do Prahy a zpět 1,3 milionu lidí. To je o 200 tisíc více než v roce 2015 a takřka trojnásobný počet oproti roku 2010, kdy stejný způsob dopravy zvolilo jen 478 tisíc cestujících.

Že zájem o železnici neustále stoupá, potvrzují i oba dopravci, kteří na trati mezi Brnem a Prahou svoje vlaky provozují.

„Za první pololetí letošního roku jsme přepravili už více než 310 tisíc pasažérů. To, že lidé mezi těmito dvěma městy více využívají vlaky namísto aut, je tedy evidentní,“ podotkl Aleš Ondrůj, mluvčí RegioJetu, jehož žluté vlaky na železniční trasu z Brna do Prahy vyjely poprvé v prosinci loňského roku. Dopravce zatím provozuje tři páry vlaků, ale už od prosince by rád jejich počet navýšil.

Do Prahy až několik hodin

I České dráhy přiznávají, že zájemců o jejich spoje přibývá. „Ve srovnání s minulostí evidujeme na zmíněné trase zvyšující se počet cestujících,“ potvrdila mluvčí drah Monika Bezuchová. Konkrétní čísla o přepravených pasažérech z obchodních důvodů sdělit odmítla.

Hlavní argument, proč lidé místo volantu volí kupé? Z dálnice plné výmolů a uzavírek jsou už zkrátka unavení. Podle údajů Ředitelství silnic a dálnic denně u Brna projede v obou směrech po D1 na 70 tisíc aut, u Prahy dokonce 100 tisíc.

VIDEO: Nehoda americké cisterny zablokovala dálnici D1 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Hrozí kolony, v nichž se dá uvíznout i na několik hodin. Železnice navíc dnes přináší lepší komfort než dříve,“ uvedl expert Jan Sůra z portálu Zdopravy.cz.

Bezuchová souhlasí, že za rostoucím zájmem o cestování vlaky Českých drah je vyšší kvalita služeb, cenová nabídka a zrychlení dopravy na vybraných linkách. Jejich nejrychlejší spoje zvládnou cestu z Brna do Prahy za 2 hodiny a 28 minut. Konkurenční vlaky RegioJetu jedou o pět minut déle.

Při dodržování všech předpisů a rychlostních limitů se dá autem do Prahy po dálnici dostat za 2 hodiny a 11 minut. Tak to alespoň propočítávají nejznámější mapové portály Mapy.cz a Google Maps. Tento čas je ale kvůli neustálým opravám a častým nehodám ve většině případů naprostou utopií. Trasa se běžně protáhne až na dvojnásobek.

„Za přesun z aut do určité míry může právě špatný stav dálnice, nicméně je třeba dodat, že zájem o dopravu po kolejích vzbudil také příchod nás jakožto konkurenčního dopravce. Nové a atraktivní služby a nižší ceny zkrátka lákají. Když to spojíme všechno dohromady, není divu, že lidi z dálnice mizí právě do vlaků,“ míní Ondrůj.

Přidají další vagony

Nejen z čísel se dá předpokládat, že počet cestujících vlakem bude nadále narůstat. Přibudou i další spoje?

„Kapacita na trati mezi Brnem a Prahou není zcela vyčerpaná a navýšit ji lze. Mohlo by pak ale dojít k tomu, že by osobní vlaky v blízkosti velkých měst musely uvolňovat cestu projíždějícím rychlíkům a nabíraly by tak zpoždění,“ upozornil Tomáš Nachtman ze Správy železniční dopravní cesty.

Dopravci tak navyšující se poptávku musí řešit po svém. „V létě jsme začali k šestivozovým soupravám přidávat další vagony. Dnes jich do vlaku zařazujeme i devět a v případě potřeby můžeme připojit ještě další dva,“ nastínil mluvčí RegioJetu.

Program poslal hasiče do protisměru K hořícímu kamionu s melouny jeli hasiči protisměrem, zrychlil je tablet

Podobně se k situaci staví i České dráhy. „Vždy ale záleží na tom, kolik vozů máme k dispozici. Kvůli vysoké frekvenci našich spojů totiž někdy přídavné vagony chybí,“ sdělila Bezuchová.

Ministerstvu dopravy trend s nárůstem počtu cestujících ve vlacích nevadí, právě naopak. „Podpora železniční dopravy je v naší koncepci. Proto bychom byli rádi, kdyby část lidí, kteří se při komplikacích na dálnici D1 přesunuli do vlaků, zůstala na železnici také po skončení oprav,“ poznamenal mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Rekonstrukce nejstarší české dálnice spojující Prahu s Ostravou přes Brno začala kvůli nevyhovujícím podmínkám v roce 2013. V ideálním případě je dokončení modernizace naplánováno na rok 2020.