Terária mám všude, říká chovatel, který plánuje v Brně chameleoní zoo

Co to znamená „po úvaze“?

Chtěl jsem být odpovědný, nejdřív jsem navštívil burzu a vyhodnotil, že nejlepší pro mě bude chameleon. Nastudoval jsem to, připravil terárium a pak teprve šel koupit toho prvního. Když jsem přidal ještě samici, dal jsem jim jména Vlastík a Vlasta. To už je 18 let. Potom přišla náročná práce a chameleony jsem odložil k mamince. K zálibě jsem se vrátil před dvěma lety. A pořídil si svého prvního mazlíčka. Jméno jsem mu ale nedal.

A jak na něj voláte? Myslela jsem, že jsou chameleoni ochočitelní.

Jsou to divoká zvířata, ale mají různou povahu jako lidi. Je to kus od kusu. A mění se s věkem jako lidi. Jsou kontaktní i vzteklí. Hlídají si teritorium, to je oblast terária, v momentě, kdy je opustí, dostanou strach a čekají útok predátora.

A kolik je druhů chameleonů?

Kolem 360 druhů. Žijí na obrovské ploše - v Africe, na Madagaskaru, v Jemenu, v jižní Evropě na Maltě nebo v Řecku. A třeba i na horách. Drtivá většina z nich je vejcorodých, ale někteří rodí živá mláďata. To platí pro horské druhy, protože tam by vejce v zimě nepřežila. Mají různou barvu, stavbu těla, tvarování, výrůstky.

Mění chameleon opravdu barvu, aby byl neviditelný?

Základní barevnost je daná prostředím. Barvy ale mění proto, aby dal najevo náladu a rozpoložení. Samičky tím třeba upozorňují na graviditu. Když v noci chameleon spí a je v klidu, je krásně barevný. Když je ale rozčilený, zesvětlá, nafoukne se, pak začne syčet, otvírat tlamu a pak možná kousne.

Kolik máte druhů a celkem zvířat?

Druhů čtrnáct, zvířat kolem sedmdesáti, ale pořád se to mění, jak se rodí mláďata. Mám chameleony zemní, kterým se říká brokesie, jsou jedni z nejmenších. Pak Elliotovy - živorodé, Fischerovy s dvěma výrůstky na nose nebo i chameleona třírohého a chameleonypardálí. Ti žijí na Madagaskaru a jsou neuvěřitelně zbarvení od bílé přes modrou, červenou až po zelenou. Je to tím, že se na ostrově vytvořily přírodní překážky, které nedokázali překonat.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Čtení o zajímavých lidech, historických událostech, nevšedních akcích z celé jižní Moravy.

Jak se žije s chameleony v bytě?

Terária všude, kam se podíváte, a kvanta peněz za elektřinu. Čekal jsem, že mě navštíví kontrola kvůli extrémnímu odběru. Už to fakt nešlo, takže jsme s kamarádem přestěhovali největší část do Černovic, kde jsme si pronajali sklad a vytvořili zázemí.

Co potřebuje chameleon a jak dlouho žije?

Musí mít dobře větrané terárium na výšku, protože je to stromové zvíře. A také přiměřeně vyhřáté a osvětlené, aby mu nahradilo sluníčko. Živí se hmyzem, i když sní i mrkev, ale neudělá mu to dobře. Dávám jim cvrčky, sarančata, mouchy, larvy brouků. Protože kupovat to je drahé, přes léto jim potravu chytám. To milují. Je to pro ně energetický nakopávák. Menší druhy žijí dva tři roky, běžné sedm osm let. Ti největší ještě déle. Můj nejstarší měl kolem deseti let, ale to už na něm bylo vidět. Byl to stařeček.

Je chameleon nebezpečný? Říkal jste, že kouše.

Občas kousne, když se naštve. Někdy se to dá odhadnout, jindy je to náhlé, když se třeba lekne. Je to stisk. Nemají ostré zuby. Když to vnitřně čekáte, moc to nevnímáte.

Kdy jste se rozhodli, že uděláte chameleoní zoo? A jak bude vypadat?

Je to zhruba rok. Volali mi z televize, že chtějí chameleony do Dobrého rána, tak nás napadlo to ohlásit. Přes noc jsme udělali webové stránky a pustili se do toho. Když jsme se dozvěděli, že se uprázdnilo místo po rybičkách na Staré radnici, přihlásili jsme se o pronájem. Překvapilo nás, že radnice reagovala velmi vstřícně. Dokonce mi tu říkají Pan chameleon. A palce nám drží i brněnská zoo, se kterou plán konzultujeme. Představu o zoo máme. Bude to těch čtrnáct druhů a pak budeme pořizovat další. Výstava bude koncipovaná podle druhů a oblastí - část Madagaskaru, kontinentální část, horské druhy by mohly být ve sklepení. Potřebují totiž větší zimu. Výrobci osvětlení i terárií nám s tím chtějí pomoci. Takže když to radnice schválí, vidím to tak na konec prázdnin.