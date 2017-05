Čínské investice zůstaly na papíře. O posun se pokusí další delegace

Ve středu budou v letadle do Číny sedět s prezidentem Milošem Zemanem i tři lidé z vedení Jihomoravského kraje. Náměstci Taťána Malá (ANO) a Roman Hanák (ČSSD) společně s Martinem Itterheimem, který za ANO sedí v představenstvech městské firmy BVV a krajského Thermalu Pasohlávky. Trojice bude znovu s Číňany vyjednávat o investicích v lázních Pasohlávky, do jejichž infrastruktury kraj investoval už čtvrt miliardy korun. Právě čínská společnost Risesun má pomoci rozvoji lokality u Novomlýnských nádrží. Podpis memoranda o spolupráci ohlásil před rokem bývalý hejtman Michal Hašek (ČSSD). Nové vedení kraje jede po roce do Číny znovu – dohodu obnovit.

„Za dohledu českého a čínského prezidenta ji budeme podepisovat, protože máme zájem, aby projekt pokračoval,“ popsala Malá. Náměstkyně dodala, že dokument ale neobsahuje žádné konkrétní závazky nebo částky, ostatně stejně jako ten minulý. Nový léčebný ústav a balneocentrum s ubytováním pro dva tisíce klientů či domovy seniorů, které zaměstnají až pět set lidí, tak určitě do roku 2019 stát nebudou, jak původně slíbil Hašek (více jsme psali zde).

„Za poslední dva až tři roky se udělalo nejvíc od doby, kdy se začalo snít a diskutovat o ‚něčem v Pasohlávkách‘. Od října 2016 odpovídá za další jednání nové vedení kraje a já věřím, že po úvodním oťukávání již bere projekt Pasohlávky za svůj,“ sdělil v úterý Hašek, který je nyní šéfem krajských zastupitelů ČSSD.

Už od začátku to ale mezi novým vedením kraje a krajskou firmou Thermal Pasohlávky skřípalo, přes několikero jednání nebylo dlouho jasné, jestli z ambiciózního projektu nesejde. Nakonec se náměstci hejtmana rozhodli jet do Číny sami a projednat další postup přímo se zástupci Risesunu. „Proběhne také podrobný audit Thermalu,“ dodala Malá.

Ticho kolem 200 milionů eur

Ani z dalších dvou podepsaných rámcových dohod po roce nic konkrétního pro jižní Moravu nevyplynulo. Memorandum s politicky exponovanou vládní China Development Bank přitom slibovalo investice do infrastruktury za 200 milionů eur v příštích třech letech. „Deklaruje prozkoumání možnosti spolupráce v oblasti infrastruktury, například silnic, železnic, letiště či samosprávy, a zájem podílet se na realizaci projektů. Nezakládá ale žádný vymahatelný závazek pro kteroukoliv ze stran,“ ocitovala text dohody tisková mluvčí kraje Monika Brindzáková.

Hašek přitom loni mluvil konkrétně třeba o projektu pro nákladní dopravu na brněnském letišti. „Provozovatel letiště žádné memorandum o čínských investicích na letišti nepodepsal a v této věci neproběhla v uplynulém období ani žádná bližší jednání,“ konstatovala ovšem Kateřina Pichalová, mluvčí Letiště Brno.

Pouze vinařům se podařilo před měsícem odeslat do Číny kontejner s červenými víny. „Zatím nemám žádné zprávy, že dorazil,“ řekl šéf Vinařského fondu Jaroslav Machovec. Memorandum přitom počítalo s tím, že čínská strana má v příštích třech letech odebrat vína za sto milionů korun. „Jak to bude dál vypadat, není teď možné říct,“ dodal Machovec.

Přední český sinolog Martin Hála z organizace Sinopsis říká, že podpis memoranda byznys s Číňany nezaručuje. „Ani finální kontrakt často neznamená, že je ruka v rukávě, velmi často se jedná o tom, jak se má interpretovat, a je třeba k němu přistupovat ostražitě. Memoranda jsou jen základem pro další rozhovor mezi oběma stranami,“ popsal Hála.

I tak je zájem o podnikatelské mise na Východ i přes rizika a pomalá vyjednávání velký, potvrzuje prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák, který vede současnou prezidentskou obchodní misi do Číny. „Jde napříč mnoha odvětvími průmyslu a služeb,“ dodal Hanák. Z jižní Moravy se mise s prezidentem zúčastní dvě firmy, jednou z nich je blanenská technologická společnost Čemebo.

Lékaři nezahálejí

O čínské investice ale mají zájem i vědci a lékaři. Nezávisle na aktivitách kraje chce rozvíjet spolupráci i vědecké centrum ICRC při nemocnici u svaté Anny. Právě v době prezidentovy návštěvy přijede čínská delegace do Brna. „Máme pro ně připravený program zaměřený na kardiologii a vývoj nových léčiv a uvidíme, zda budou mít zájem o spolupráci,“ přiblížila mluvčí FNUSA Petra Veselá.

ICRC se podařilo také navázat spolupráci s fakultní nemocnicí ve městě Jang-čou. „Měla by se z neurologie rozšířit i na kardiologii, obě strany mají o ni zájem,“ popsala Veselá.