Budování čínských lázní provázejí hádky. Kraji vadí zbytečné utrácení

Hejtmanství se nelíbí, za co manažeři společnosti utrácejí peníze a že projekt de facto bojkotují. Vedení společnosti to odmítá. Spory v pondělí vygradovaly na jednání valné hromady, kde rezignoval na místo v tříčlenném představenstvu Martin Itterheim.

Podle informací MF DNES je to právě on, kdo má hlídat za ANO dění ve firmách, kde hrozí nějaký problém nebo hnutí záleží na jejich fungování. Patří mezi ně i Veletrhy Brno, kde město koupilo nedávno většinový podíl. Má totiž důvěru primátora Petra Vokřála (ANO), s nímž seděl řadu let jako jednatel ve firmě A.S.A.

V projektu týkajícím se stavby lázní v Pasohlávkách ho hejtman Bohumil Šimek (ANO) požádal, aby pomohl do září společně s čínským partnerem připravovat projekt.

„Snažil jsem se na tom intenzivně pracovat. V představenstvu Thermal Pasohlávky jsem byl měsíc a půl. Zjistil jsem však, že lidé ze společnosti spolupráci s čínskou stranou nepodporují. Dali mně to několikrát otevřeně najevo,“ vysvětlil Itterheim, proč se rozhodl na místo v představenstvu rezignovat.

Náměstkyni dráždí cestování byznys třídou

Nelíbí se mu také, jakým způsobem společnost hospodaří. „Pokusil jsem se na to poukázat a neshodli jsme se. V tomto případě je z mé strany čestnější říct: Pánové, děkuji, odcházím. Mám trochu pocit, že si vedení myslí, že společnost je jejich, a nikoliv kraje,“ poznamenal Itterheim.

Podle předsedy představenstva Thermal Pasohlávky Jiřího Škrly ovšem Itterheim na svou pozici ve společnosti prostě nestačil. „Nikdo žádnou investici nebojkotuje. Vytváří se tady akorát umělá témata. Zrovna v pondělí manažer projektu jednal se dvěma Číňany,“ ohradil se Škrla proti kritickým výrokům na stranu vedení společnosti.

Faktem však je, že s vedením Thermal Pasohlávky je nespokojená také náměstkyně hejtmana Taťána Malá (ANO), která má na starosti investice a majetek. Na čtvrtečním zasedání krajského zastupitelstva se pustila do předsedy představenstva společnosti Škrly.

„Některé položky, které si v Pasohlávkách účtovali, jsou pro nás neakceptovatelné. Peníze na to jdou z veřejných prostředků. Patří tam například drahé cestování členů představenstva byznys třídou a podobně,“ nastínila Malá.

Je proti nám veden brutální atak, tvrdí předseda představenstva

Kraj přitom do společnosti napumpoval desítky milionů korun. Také ručí za dva úvěry z roku 2013 ve výši bezmála 150 milionů korun. Thermal je použil na vybudování silnic, vodovodů, kanalizace, osvětlení a cyklostezky. Dalších 96 milionů dostala společnost z Evropské unie.

Hejtmanství nyní bude řešit, co bude se společností dál, 19. července se má sejít dozorčí rada Thermalu, kde bude hejtman Šimek a jeho náměstci Malá a Roman Hanák (ČSSD). „Byla bych ráda, abychom si řekli, kde jsou hranice, které jsou jednotlivé strany ochotné akceptovat,“ podotkla Malá.

K otázce hospodaření se Škrla odmítá vyjadřovat. „To není téma pro noviny. Musíme si to vyřešit s krajem. Jsme otevření jednání, nikdy jsme se jim nebránili. Ze strany náměstkyně Malé je proti nám vedený brutální atak,“ prohlásil Škrla.

Další z trojice členů předsednictva Thermal Pasohlávky a bývalý starosta Pasohlávek Tomáš Ingr (Moravané) odmítl situaci jakkoliv komentovat.

Bez Číňanů budou lázně menší

Se záměrem postavit v Pasohlávkách obří čínské lázně přišlo hejtmanství ještě za vedení Michala Haška. Hovoří se o něm už od roku 2015.

Minulý rok kraj podepsal dohodu s čínskou developerskou společností Risesun, která má být investorem stavby (psali jsme zde). Platnost dokumentu ale vypršela. Další memorandum o společném postupu proto podepsalo v Číně současné vedení kraje letos v květnu.

Stavba lázní má stát dvě miliardy korun, rozprostírat se budou na ploše asi 20 hektarů. Areál bude mít 12 objektů, jejichž součástí bude pavilon tradiční čínské medicíny, ale i rehabilitační ústav. Pojme až dva tisíce hostů.

Inspirací pro architekty je východní filozofie, proto středu areálu dominuje bazén v podobě symbolu jin a jang (prohlédnout si můžete zde). Hejtman Šimek už dříve hovořil dokonce o možnosti, že kraj může postavit lázně bez pomoci čínských developerů. Byly by ale menší.