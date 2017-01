Dejte psům čipy, radí spolek obcím, jak ušetřit desetitisíce

Patnáct obcí na Břeclavsku by se ale nechtěných výdajů mohlo zbavit. Společně chtějí přijmout vyhlášku o povinném čipování psů v jejich katastrech.

„Pro nás jako malou obec to není malá částka, když máme třeba půl roku za jednoho psa platit 70 korun denně,“ přiznává starostka Týnce Hana Zoubková. Nyní je v malé vesničce od psích tuláků klid. „To ale neznamená, že se to nemůže dnes nebo zítra změnit,“ dodává.

Nápad na plošné zavedení povinného čipování v regionu Podluží se zrodil ve spolku Dočasky.cz, který o opuštěné psy pečuje.

„Pokud se přihlásí majitel, hradí náklady s odchytem a péčí o psa on. V opačném případě jdou k tíži obce, kde byl pes nalezen, což bývá nemalým výdajem z rozpočtu. Mnoho starostů proto problém zametá pod koberec,“ říká Andrea Černá, předsedkyně spolku Dočasky.cz z Lanžhota.

Řešení je přitom podle ní jednoduché. Co nejrychleji najít majitele psího tuláka. K tomu má pomoci právě čip pod kůží psa.

Čip místo poplatků

V patnácti obcích Podluží by tak mohlo být brzy čipování psa povinné. Všechny by totiž měly přijmout obecně závaznou vyhlášku, která majitelům psích mazlíčků nařídí psa nejen očipovat, ale i registrovat do celorepublikové nebo mezinárodní databáze majitelů zvířat.

„Je to velmi efektivní způsob, jak urychlit cestu zvířete zpět k majiteli a snížit náklady měst, obcí i samotných majitelů,“ má jasno Černá.

Majitele psů by novinka neměla stát víc, než co platí dnes. „Uhradí pouze čtyřsetkorunový poplatek za čipování, ale tento náklad bude kompenzován osvobozením od místního poplatku za psa na následující roky,“ vysvětluje Černá.

Podobná spolupráce malých obcí je v České republice zatím nevídaná. Plošné čipování dosud zavedla jen velká města, například Praha nebo Ostrava.

Starostové v uplynulém týdnu vyhlášku o povinném čipování na společném zasedání neschválili, podle Dočasky.cz však stále zůstává „manévrovací prostor.“

Spolek plánuje vyrobit informační letáčky a dotazník, díky kterému zjistí, jaký zájem o čipování lidé budou mít. Důležité podle něj je, aby se o tom rozpoutala debata.