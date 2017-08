Obhájce Dahlgrena podává dovolání proti doživotí. Požaduje mírnější trest

Do vězení na doživotí poslal v březnu Dahlgrena Vrchní soud v Olomouci. Rozsudek je pravomocný. Jedinou možnou obranou je podání dovolání k Nejvyššímu soudu, kterou Dahlgren hodlá využít.

„Dodělávám poslední nezbytné kroky a dovolání pošlu na soud. Požadujeme buď mírnější trest nebo přímo umístění do zabezpečovací detence,“ uvedl Dahlgrenův obhájce Richard Špíšek.

Stejně jako u předchozích soudních líčení poukazuje na to, že Dahlgren byl v době vražd nepříčetný, a tudíž nedokázal ovládat své chování. Přivolaní psychiatři a psychologové ale u Američana nezjistili žádnou závažnou duševní poruchu ani nemoc.

„Uvědomoval si, že jedná protizákonně. Američtí lékaři naznali, že je psychicky nemocní, ale vycházeli z toho, že obžalovaný tvrdil, že slyší hlasy. Tento dialog si ale vytvořil sám v sobě a řeší tím své celoživotní problémy. Dokáže rozeznat, co je správné a špatné,“ konstatoval primář ochranné léčby psychiatrické léčebny v Bohnicích Jiří Švarc, kterého Vrchní soud přizval k případu jako soudního znalce (podrobně jsme psali zde).

Dahlgren zřejmě požádá o vydání do USA

Vraždy se staly v domě v Brně-Ivanovicích, kde Dahlgren necelý měsíc pobýval se svou sestřenicí, jejím manželem a dvěma syny. Jejich těla našli sousedé 22. května 2013.

Viděli, jak se z domu kouří. Vrah se tři mrtvoly pokusil zapálit v garáži, starší ze synů ležel v jednom z pokojů v prvním patře. Téměř všichni byli mrtví po prvním zásahu nožem. Vrah útočil podle soudních znalců nečekaně.

Dahlgren si bude pravděpodobně chtít odpykat trest v USA. Jeho obhájce to naznačoval už během soudního řízení. „Nejdříve vyřešíme dovolání a pak přesun do USA,“ sdělil v pondělí Špíšek.

Ve Spojených státech však před více než deseti lety zrušili zabezpečovací detence, do které musí být nebezpečný Američan umístěn podle verdiktu soudu v případě podmíněného propuštění. To by mohlo znamenat problém (psali jsme zde).