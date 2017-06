V Brně začal boj o cyklisty, kola na půjčení nabízí další firma

O tom, že uživatelů není málo, svědčí 15 tisíc výpůjček, které v Brně loni zaznamenala společnost Rekola. Oba systémy jsou velmi podobné, mají stejný počet bicyklů, teď bude záležet, čemu dají lidé přednost.

„Kola jsou pohodlná, mají nastavitelné sedlo, skryté brzdy a osmistupňovou přehazovačku v náboji kola. Místo řetězu mají kardanovou hřídel, automatická LED přední a zadní světla a veškerou výbavu. Elektroniku jsme umístili přímo do kol. Systém výpůjček je velmi jednoduchý,“ popisuje Jakub Mrózek, který projekt v Brně zajišťuje.

Díky GPS jsou kola snadno kontrolovatelná. Na rozdíl od „rekol“ ale stroje Velonet nemohou „parkovat“ u zábradlí, stromů či v městských stojanech. Měla by vždy skončit v těch firemních. Pokud ne, stojí to 50 korun a skončí-li zcela mimo oblast působnosti Velonetu, tak tři stovky. Pokutu 240 korun však platí i „rekoláci“, pokud zaparkují mimo vytyčenou růžovou zónu.

Červená kola si mohou lidé vypůjčit po zaregistrování se mobilem nebo e-mailem, kdy získají klíč v podobě klientského šestimístného čísla a čtyřmístný PIN. Na hodinu za 29 korun, což je o 5 korun dražší než u kol růžových, a o dvacetikorunu je vyšší i předplatné na měsíc.

Za 260 korun u Velonetu může člověk jezdit 75 minut denně. U Rekola za 240 korun hodinu denně. Platby jsou obdobou e-shopu přes elektronickou bránu.

„Prvních 15 minut jízd mají lidé zdarma,“ poznamenal Mrózek. Firma, která je dceřinou společností velké pražské reklamní firmy Big Board, by se do budoucna ráda domluvila na spolupráci s městem, které chce investovat do sdílených kol a hodlá vypsat tendr na tuto službu.

Systém má v Brně stále více uživatelů a ti si hned našli i novou aplikaci. „Začali jsme v pondělí a už se blížíme k první stovce uživatelů, mezi kterými jsou také cizinci,“ upřesňuje Mrózek.

Město se nyní u cyklistů soustřeďuje na bezpečnost

V Brně fungují sdílené bicykly už od roku 2014. Skupina nadšenců ze sdružení Rekola tehdy posbírala staré bicykly, opravila je a natřela narůžovo (psali jsme zde).

„V Brně máme asi padesát kol a na rozdíl od partyzánských začátků se jim snažíme dát štábní kulturu. Například od letošní sezony jsme nasadili do ulic nová kola se třemi rychlostmi,“ řekl zakladatel společnosti Vít Ježek.

Kdo a jak v Brně sdílí kola Rekola Brno 50 kol, nemají stojany, pouze park pointy v širším centru Brna. Hodina přijde na 24 Kč, měsíční předplatné s výpůjčkami do 60 minut v Brně na 240 Kč, roční předplatné činí 1 199 Kč. První jízda je zdarma. Velonet 50 kol, 16 stojanů (od Nových sadů přes centrum k Šumavské ulici). Musí se zaparkovat ve stojanech. Hodina přijde na 29 Kč (platí se jen projetý čas, pokud někdo stojí, musí zapnout aplikaci hold). Měsíčně se platí 260 Kč (75 minut denně zdarma). Prvních 15 minut je zdarma.

Podle něj není špatné, že se nabídka rozšířila. „Pro město je ale lepší, když funguje jeden systém, takže si myslím, že tudy se bude ubírat i vývoj,“ doplnil Ježek.

Přestože město počítá s tím, že se do budoucna bude na kole přepravovat desetina Brňanů, a už před dvěma lety vyhlásilo, že promění město v jednu velkou cyklopůjčovnu s desítkami stanovišť a zhruba dvěma tisíci kol, je systém sdílených kol zatím stále soukromou záležitostí.

Náměstek brněnského primátora pro dopravu Matěj Hollan (Žít Brno) ale novou iniciativu Velonetu vítá. „Uvidíme, jak bude úspěšná, jak ji lidé přijmou,“ podotkl Hollan.

Odbor dopravy brněnského magistrátu sice vypracoval koncepci sdílené cyklistické dopravy, ale tu vedení města neschválilo. „Město se rozhoduje, jak v této oblasti dál, a spíš se soustřeďuje na bezpečnost cyklistů,“ poznamenal šéf odboru dopravy Vladimír Bielko.

Za cyklisty bojuje ve městě spolek Brno na kole. Jeho mluvčí Michal Šindelář považuje další nabídku sdílených kol za pozitivní.

„V každém případě dokázali, jak snadno a rychle se dají po městě instalovat stojany, takže to není tak nepřekonatelná překážka. Město sice má studii proveditelnosti, ale vypsání tendru je zatím v nedohlednu,“ poznamenal Šindelář.