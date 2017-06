V osmdesátých letech jsme o léky prosili, vzpomíná dětský onkolog

„Je to moje chyba, ale prostě nepracujeme v normálním prostředí. Když umírají děti, tak to není normální,“ přiznává přednosta Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno.

V současné době se daří vyléčit 85 procent dětských pacientů. „Když jsem začínal, naprostá většina umírala. Úspěšnost léčby se bude stále zlepšovat, ale už to nepůjde tak strmě nahoru, jako když jsem začínal. Křivka se oplošťuje,“ vysvětluje lékař.

Od jeho začátků obor prošel obrovskou změnou. „V osmdesátých letech jsme prosili krajské tajemníky, aby nám dovolili dovézt nějaký lék ze Západu. Nebyla to jednoduchá jednání. Teď je situace jiná. Dětští pacienti v České republice mají veškerou špičkovou léčbu, naprosto srovnatelnou se světem. Úspěšnost naší léčby je vyšší než v ostatních částech střední a východní Evropy,“ poznamenal.

Občas se stává, že lékaři z dětského onkologického oddělení odcházejí, protože je to nad jejich síly. „Než lékaře vezmeme, máme s ním dlouhý přijímací hovor, kde jim natvrdo řekneme, co je na oddělení dětské onkologie čeká. Tak oddělujeme zrno od plev,“ nastínil Štěrba.

Testují vakcínu, která umí zničit nádor

Podle Štěrby je vzdělaný a empatický ošetřující lékař nejlepším psychologem pro nemocné a jejich rodinu. Pokud má dostatek prostoru i na tuto důležitou činnost.

„Současná situace je přece jenom lepší, než bývala v době mých začátků. Šel jsem do práce v pátek ráno, a když mě z ní v pondělí odpoledne pustili, tak jsem si říkal, že ani člověk nemusí jít domů, protože vlastně bydlí v nemocnici. Prostě tam patří. Dnes to tak není. Máme zákoník práce, který se z větší části dodržuje. Život dnešních mladých doktorů je nesrovnatelně pohodlnější. Na druhou stranu se moje generace učila rychleji, protože jsme byli v práci více hodin. Pro srovnání: ve Spojených státech jsou mladí doktoři před atestací v práci sedmdesát hodin týdně, čímž dříve dosahují kvalifikace. To by se naši odboráři zbláznili,“ usmívá se Štěrba.

Jeho rodina ho v práci podporuje. Štěrbova manželka je pediatrička. „Má pro mou práci o to větší pochopení a děti jsou dospělé. Respektují, co dělám.“

Nyní s týmem lékařů pracuje na výzkumu zabývajícím se imunoterapií. Před rokem vyvinuli speciální vakcínu, která by měla dokázat cíleně zničit nádor. Na rozdíl od chemoterapie nebo ozařování nemá tento typ léčby tak drastické následky.

Do výzkumu zapojili už bezmála třicet dětí. „Máme první nadějné výsledky u některých pacientů s vysoce rizikovými nádory, kterým tato léčba zjevně prospívá,“ poznamenal onkolog. Speciální vakcína ale neumí jen ničit nádory, může přispět také k dlouhodobé prevenci jejich opětovného vzniku.