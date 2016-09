Diskuse neprobíhá baseballkou nebo rukama na ulici, vzkazuje Hollan

O sociálním bydlení i uprchlících se bude debatovat ve čtvrtek od 18 hodin v budově veřejného ochránce práv v Údolní ulici.

„Diskutovat věcně o těchto záležitostech je totiž potřeba. Mám do toho velkou chuť. Politická demokratická diskuse však neprobíhá baseballkou nebo rukama na ulici, to je třeba jasně říci,“ zve na akci Hollan v narážce na to, že před týdnem ho po Brně hledal pochod padesátky extremistů.

Navzdory tomu, že minulé pondělí se debata nekonala, před zavřeným podnikem U poutníka se sešel dav Hollanových odpůrců. Mezi nimi i extremisté.

Padesátka z nich se pak vydala na pochod Brnem, kde v několika dalších podnicích Hollana hledali. Nakonec skončili až u domu jeho rodiny. Když ho nenašli ani tam, akci rozpustili (psali jsme zde).

Chtěli si s ním vysvětlovat, proč akci nazvanou Pivem proti nenávisti svolal jako reakci na to, že jeho a předsedu Strany zelených Matěje Stropnického údajně z hospody vyhodila skupinka návštěvníků kvůli jejich kladnému přístupu k uprchlíkům (psali jsme zde).

Jejich pochod tvrdě odsoudil například primátor Petr Vokřál (ANO). „Hollanovu reakci na roztržku u Poutníka jsem považoval za zbytečně emočně vypjatou stejně asi jako většina lidí. Ale jen do chvíle, kdy Brnem táhla banda neonacistů s chutí lynčovat někoho kvůli liberálním politickým názorům. To je v civilizované moderní společnosti neakceptovatelné,“ upozornil Vokřál.