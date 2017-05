Brno má nejvíc vážných nehod. Může za to tranzit i špatné křižovatky

7:02 , aktualizováno 7:02

Značka „Pozor, Brno!“ by směle mohla varovat řidiče na všech vjezdech do města, že teď musí být velmi obezřetní. A rozhodně by nešlo o zbytečnou provokaci, ale skutečnou výstrahu. Na brněnských silnicích se stává nejvíce vážných a smrtelných nehod v Česku.