Léto na silnici v Brně. Město protkají uzavírky, hrozí dopravní zmatek

Na řadu uzavírek a omezení se musí připravit řidiči i cestující v MHD. „Někdy se to samozřejmě nedá ovlivnit,“ říká Vladimír Bielko, vedoucí odboru dopravy.

Pojede-li tak člověk do Brna od Svitav, narazí na opravu mostu v Králově Poli a převedení dopravy jen na jednu stranu. Bude-li se snažit dostat do Brna Pisáreckým tunelem, musí počítat se zúžením do jednoho pruhu. A pokusí-li se přijet po dálnici D1 od Vyškova, opět narazí na dělníky pracující na rekonstrukci sedmikilometrového úseku.

Pokud už člověk na auto rezignuje, na železnici si nepomůže. Už od 2. června totiž začíná stodenní výluka, která vyřadí z provozu hlavní brněnské nádraží. Vlaky budou končit na takzvaném Dolním nádraží nebo už na nádraží v Židenicích či Králově Poli. Odtud pak bude jezdit náhradní doprava do centra nebo své spoje posílí Dopravní podnik města Brna.

A když už se šoféři probojují k centru, zarazí se tady. Obavy z mnoha oprav tak má sám generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek: „V ulicích se také pohybujeme, a tak se můžeme samozřejmě dostat do komplikací. Nebude to ale z důvodu našich akcí, že někde stavíme nebo rekonstruujeme.“

Jako první přijde na řadu rozsáhlá rekonstrukce ulice Koliště od křižovatky s ulicí Milady Horákové až po Bílý dům. Dělníci zde začnou kopat už v květnu. Nejprve budou na této frekventované trase brněnské teplárny měnit parovody za horkovody, následně je vystřídají dělníci s rekonstrukcí vodovodů a kanalizací a poté se dostane na řadu i výměna plynovodu. Pak přijde povrch silnice.

Když jiná cesta není

Provoz má zůstat po celou dobu rekonstrukce zachovaný alespoň v jednom pruhu každým směrem. To však může vést ke kolonám, které mohou zasáhnout až za křižovatku s ulicí Křenovou.

Právě tady ale plánuje na prázdniny svou stavbu brněnský dopravní podnik. Chce uzavřít Křenovou ulici od Koliště po křižovatku s ulicí Štěpánskou. Trolejbus 31 pojede jen částečně a linka 33 bude zcela nahrazena autobusy.

Ty i automobily musí po objízdné trase, jež povede mimo jiné přes ulici Hladíkovu. Ovšem i ta se v létě změní na staveniště. Povrch silnice zde plánuje opravovat pro změnu Ředitelství silnic a dálnic. Na silnici vždy plánují uzavřít jeden jízdní pruh.

„Tady určité riziko skutečně je, ale jiná adekvátní objízdná trasa není. Je to jedna z těch uzavírek, které budeme intenzivně sledovat a případně domlouvat s policií. Uvažujeme, že bychom v jednom směru mohli využít pro autobusy trasu ulicí Mlýnskou,“ sdělil provozní ředitel dopravního podniku Jan Seitl s tím, že zdejší kumulace se stále řeší.

Komplikace šoférům i MHD nastanou s prázdninami i v úseku od Tomkova náměstí k židenickým kasárnám. Silničáři se totiž pustí do oprav křižovatky Provazníkovy a Karlovy ulice, která je společně s následující křižovatkou do Líšně a zmíněným Tomkovým náměstím hlavním „špuntem“ na této trase a kolony jsou zde na denním pořádku už teď.

Silničáři spoléhají na menší prázdninový provoz a tři týdny zde chtějí dopravu „stáhnout“ jen do jednoho pruhu každým směrem. Trolejbusy 25 a 26 zde dopravní podnik kvůli omezení nahradí autobusy od zastávky Merhautova. Navíc posílí i linku 27, která jezdí z druhé strany ze Staré osady.

Otloukánek „devítka“

Vedle oprav tramvajového oblouku na Kounicově mezi ulicí Jana Babáka a Šumavskou, které omezí linku číslo 12 tím, že bude v provozu pouze jedna kolej, se hlavních oprav dočká trasa tramvajové linky 9. Tramvaj pojede z Hlavního nádraží jen do smyčky Zemědělská. Dál kvůli výměně kolejí pojede autobus.

„Zvýší se tam poté rychlost tramvají z 50 na 60 kilometrů v hodině, u některých i na 70,“ sdělil Jan Seitl. Cestující to s „devítkou“ budou mít těžké i z druhé strany od Hlavního nádraží, protože koleje bude dopravní podnik měnit i v Líšeňské ulici od Dělnického domu po konečnou ve smyčce Juliánov.

„Vznikne tam taky společná zastávka pro tramvaje i autobusy. Dnes je výstup z tramvaje ve smyčce, což není komfortní,“ doplnil technický ředitel dopravního podniku Jaromír Holec.

Linku číslo 9 navíc můžou čekat komplikace i v úseku, kde bude jezdit normálně. Přes prázdniny totiž bude pokračovat rekonstrukce v křižovatce ulic Jugoslávské, Merhautovy a Vranovské, kudy tramvaj projíždí.