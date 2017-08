Experti našli řešení, jak ulevit řidičům u Černé Hory. Most podepřou

Na podepření se použijí provizorní pilíře. „Od 13. září po něm opět budou jezdit auta ve směru z Brna do Svitav,“ poznamenal mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Provoz v Černé Hoře se tak vrátí do původního stavu, jaký trval do poloviny července, než se zjistilo, že místo opravy mostu bude nutná jeho demolice a výstavba nového (o komplikacích jsme psali také zde).

I přes částečný odklon dopravy se omezení dotknou tradiční Pivní pouti. V den jejího konání sice provoz do Černé Hory zcela ustane a veškerá doprava pojede kyvadlově přes most, kolotoče ani stánky u hlavní silnice ale lidé nenajdou tak, jak jsou zvyklí. „Výjimka platí jen na 23. září a stánkaři by nestihli své věci odklidit,“ sdělil za černohorský pivovar Marek Pivka.

Provizorní řešení do února

Podepřený most řidiči budou využívat nejspíš jen do února, kdy by podle Rýdla měla přijít na řadu plánovaná demolice. „Nechceme však veškerou dopravu vracet na objízdnou trasu přes Černou Horu,“ prohlásil mluvčí ŘSD.

Stále se tak jedná o jiné variantě pro tranzitní nákladní dopravu. Objízdná trasa by však měla cestu mezi Brnem a Svitavami více než zdvojnásobit. Kamiony totiž mají jet z Brna po dálnici na Olomouc a dále přes Mohelnici do Svitav. Krajský úřad ale potřebuje souhlas zástupců úseku provozovatele elektronického mýta.

„Pokud jejich stanovisko nebude zamítavé, navrhovaný odklon projednáme v co možná nejkratším termínu,“ přislíbila mluvčí kraje Monika Brindzáková.