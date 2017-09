V brněnské MHD se bojuje o vyšší mzdy, podnik chce řidiče z Ukrajiny

Tři schůzky mají za sebou, ale výsledek žádný. Tak vypadá dosavadní marné vyjednávání odborářů s vedením brněnského dopravního podniku (DPMB) o podobě kolektivní smlouvy na příští rok. Největším problémem je požadavek odborářů na zvýšení platu všem 2 700 zaměstnancům podniku o pět tisíc korun měsíčně.

Třeba řidiči si přitom i s přesčasy a příplatky vydělají přes 30 tisíc korun. Podle šéfa odborářů Libora Weinsteina však jejich výplata při přepočtu na standardní osmihodinovou pracovní dobu činí okolo 24 tisíc korun. „Za takové peníze už dneska nikdo dělat nechce,“ prohlásil Weinstein.

A s tím vyrazí i na další schůzku, která je v plánu 25. září. „Určitě na ni přijdeme s novým návrhem. Nevěřím ale, že to bude jednání, na němž bychom se definitivně dohodli,“ odhadl dopředu výsledek Weinstein s tím, že v případě dlouhodobých neshod nemůže vyloučit ani stávkovou pohotovost.

„Pokud ale bude dopravní podnik ochoten jít na rozumný kompromis, s kterým by zaměstnanci byli spokojení, stávka nehrozí,“ doplnil.

Jezdíme místo svého volna, lamentují řidiči

Podle Miloše Havránka, generálního ředitele DPMB, by však tak razantní nárůst platů znamenal zvýšení výdajů na mzdy až o 220 milionů ročně.

„Je proto třeba vycházet z reálných možností, které máme. Tržby z jízdného dlouhodobě stagnují a nelze očekávat, že by nám město zvýšilo kompenzaci podle požadavků odborářů. Na druhou stranu si uvědomuji, že například práce řidiče, obzvlášť v podmínkách brněnského provozu, je náročná,“ podotkl Havránek.

Požadavky odborářů Zvýšení platů všem zaměstnancům brněnského dopravního podniku o 5 000 korun měsíčně, a to od příštího roku.

Navýšení příplatku za dělené směny a uzpůsobení směn rodinným podmínkám zaměstnanců.

Příplatek za ztížené pracovní prostředí a navýšení příplatku za noční práci.

Přiměřenou dobu na jídlo a oddech a navýšení bezpečnosti.

Vedení podniku tak přišlo s návrhem růstu mezd o tři až pět procent. „Při započtení předpokládané inflace dvě procenta je to málo. Zato náš požadavek může v současné situaci minimálně udržet stávající zaměstnance v nedostatkových profesích, což jsou řidiči a mechanici, ale také přilákat nové,“ reagoval Weinstein.

Dohoda je tak zatím v nedohlednu. A na výsledek jednání čeká i vedení Brna. „Pokud bude potřeba, tak do jednání o platech můžeme jako město vstoupit,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Matěj Hollan (Žít Brno).

Kromě platů odboráři požadují také navýšení příplatků za dělené směny či noční práci a lepší přizpůsobení směn rodinným podmínkám zaměstnanců. Ti si totiž stěžují, že je na ně kladen velký tlak s přesčasy a jsou unavení. To potvrzuje i jedna z řidiček dopravního podniku.

„Lidí je málo a situace je už neúnosná. Jezdíme místo svého volna. Každou chvíli nám volají, ať jdeme do práce, ale to bychom už vůbec neměli čas na rodinu,“ popsala situaci řidička, která nechtěla zveřejnit své jméno.

V Praze funguje řidičský průkaz zdarma

Problém s chybějícími řidiči, především autobusů, brněnský dopravní podnik trápí dlouhodobě. Schází mu jich asi stovka. A na řešení podstavu hledá lék v zahraničí. Chce totiž přijmout lidi z Ukrajiny.

„Představenstvu byl předložen plán, díky němuž můžeme využít služeb agentur, které nám nábor pracovníků z Ukrajiny zprostředkují. Dlouhodobě se snažíme volné pracovní pozice nabízet na tuzemském pracovním trhu. Situace je však taková, že nabídka převyšuje poptávku,“ uvedla mluvčí DPMB Barbora Lukšová.

V podniku už nyní pracuje na tři desítky cizinců ze Slovenska, Polska i Ukrajiny. A podle odborníků jde o cestu, jak kritické situaci čelit. „S tak nízkou nezaměstnaností, kdy už zbývají jen ti lidé, kteří zájem pracovat nemají, je pro firmy řešením shánět zaměstnance právě v zahraničí,“ uvedl Daniel Němec z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Nábor cizinců za volanty autobusů podle Lukšové cestující nijak neovlivní. „Každý řidič musí splnit kritéria, která jsou na tuto profesi kladena,“ naznačila, že národnost nehraje roli. Ukrajinští řidiči mají mít i stejné platové podmínky.

„Pokud to tak opravdu bude, tak proti tomuto plánu nic nemáme. Zaměstnanci stejné kategorie v jednom podniku musí mít stejné ohodnocení, jinak by to vyvolávalo problémy,“ podotkl Weinstein.

Zatímco v Brně nedostatek řidičů plánují řešit náborem cizinců a nabídkami dlouhodobých brigád pro vysokoškoláky, v Praze, kde jich chybí necelé dvě stovky, prý zájemci slyší na řidičský průkaz skupiny D zdarma. „Nedostatek řidičů autobusů a tramvají aktivně řešíme. A tahle nabídka funguje,“ řekla mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková. Možnost rozšíření řidičského oprávnění ostatně nabízí i brněnský podnik.