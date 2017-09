Firma nedodala papírnictví systém pro EET, kontroloři pak obchod zavřeli

Tři čtvrtě roku po zavedení elektronické evidence tržeb zavírá finanční úřad na jižní Moravě první provozovny. Zákon přitom porušují desítky podniků, nedostatky v EET má třináct procent podnikatelů v kraji.

Jako první finanční správa zavřela prodejnu knih a papírnictví na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna. A jen asi o hodinu později i druhý obchod té samé majitelky ve Vyškově, kde má stejný sortiment i stejný problém. Není napojená na EET.

„Naši zákazníci teď musejí jezdit do Brna nebo Bučovic. Mám strach, že na nás budou naštvaní. Například jsme přímo na místě obalovali knížky, to nikdo jiný nedělá. Tím zavřením jsou daleko víc potrestáni zákazníci než já,“ říká majitelka Helena Hlásenská.

Paradoxem je, že sama upozornila, že EET nemá. Ještě v únoru, když si vyzvedla autorizační údaje a certifikát pro přihlašování do systému finanční správy, se všechno zdálo v pořádku.

O zavedení elektronické evidence bez velkého přemýšlení požádala počítačovou firmu ze Slavičína. Spolupracovala s ní dlouhodobě a jiná podle obchodnice nepřicházela v úvahu. Firmu ale přetížily podobné požadavky a Hlásenské vzkázala, ať počká.

„Řekli nám, že zakázku za 150 tisíc dělat nebudou“

Podnikatelka proto na konci února napsala na finanční úřad ve Slavkově dopis, že EET od prvního března, tak jak jí ukládal zákon, nestihne. Jenže firma neměla čas ani v březnu, ani v dubnu. A nakonec přestala komunikovat úplně.

EET na jižní Moravě Autentizační údaje si zatím v kraji vyzvedlo 22 500 podnikatelů. Mohou být odkudkoliv, ale finanční úřad předpokládá, že drtivá většina je z jižní Moravy a spadá do první a druhé fáze. Tedy reálně je v kraji do EET zapojeno zhruba 20 tisíc podnikatelů. Z kontrol vyplývá, že v kraji cca 13 procent podnikatelů vykazuje v EET nedostatky. Celostátně je průměr 15–17 procent.

EET se zatím týká hoteliérů a restauratérů, provozovatelů stravovacích podniků, maloobchodních a velkoobchodních firem včetně některých stánkařů, kteří prodávají vlastní zboží. Od příštího roku platí EET i pro taxikáře, autoopravny, lékaře, pekaře, řemeslníky a podobně.

„Řekli nám, že zakázku za 150 tisíc dělat nebudou. Přitom jsme respektovali cenu i vše okolo, neměli jsme s ničím problém,“ popisoval celou anabázi manžel podnikatelky Alois Hlásenský na rádiu Svobodný vysílač s tím, že s firmou dvacet let bez problému spolupracovali.

A i on trvá na tom, že jinou nechtějí. „Máme totiž specifický program, který nám vyhovuje, to není, jako když si kupujete rohlík. Tím, že jsme papírnictví, knihy i drogerie, má to určitá specifika, například některé zboží nemá čárové kódy. Proto jsme chtěli firmu, která to zná. Ale jestliže všechny ostatní obslouží a nás ne, je to diskriminace,“ míní Hlásenský.

Proč se firma s Hlásenskými v případě EET rozhodla nespolupracovat, se MF DNES zjistit nepodařilo. Na zaslané otázky její představitelé nereagovali.

Finanční úřad většinou nechává čas k nápravě

Do prodejny ve Slavkově přišla kontrola poprvé na začátku června, na jeho konci pak po další inspekci dostala majitelka pokutu 65 tisíc korun. Když přišla kontrola z finančního úřadu do třetice, následovalo zavření obchodu.

„Nechápali jsme to. Najednou přišli tři příslušníci v uniformách a halda dalších úředníků. Oznámili, že zavírají. Bylo to překvapující a nečekané, úřad dobře věděl, proč EET neplníme, a vůbec na to nebral zřetel. Navíc to načasovali těsně před začátek školního roku, kdy máme v papírnictví ‚Vánoce‘, a vzal si jako rukojmí obyvatele Slavkova, zaměstnance a dodavatelské firmy,“ zlobí se Hlásenský.

Majitelka obchodu ztráty vyčíslila na statisíce, které už nedožene, i kdyby znovu otevřela hned zítra.

Manžele zavření obchodu překvapilo hlavně proto, že není dořešená pokuta, kterou dostali. Zavřít okamžitě prodejnu ale finanční správa může i v případě, že správní řízení není ukončené a sankce ještě není pravomocná.

„K okamžitému uzavření provozovny je přistoupeno tehdy, pokud poplatník zvlášť závažným způsobem porušuje povinnosti zasílat údaje o evidované tržbě nebo vydávat účtenky. Zákonem není stanovena povinnost vyzývat poplatníka k nápravě,“ uvedl zástupce ředitele Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj David Stančík.

„Zpravidla však finanční úřad neuzavírá provozovnu při prvním zjištění porušení povinností, ale ponechává poplatníkovi čas k tomu, aby si například pokladní zařízení pořídil,“ zdůraznil Stančík.

Uzavření hrozí i dalším

Také platí, že provozovny bude finanční úřad uzavírat jen ve výjimečných případech. A jakmile podnikatel prokáže, že pominul důvod, tedy třeba jako v případě Hlásenské si pořídí správnou pokladnu pro evidenci tržeb, může ihned zase otevřít.

Provozovna může být tedy uzavřena jen pár hodin, ale i několik dní až týdnů. Což bude nejspíš případ i obchodů Heleny Hlásenské, která až koncem minulého týdne připustila, že osloví jinou počítačovou firmu.

Hlásenská nebude pravděpodobně jediná, komu „násilně“ zavřou prodejnu. „Při kontrolách jsme zjistili několik případů, kdy poplatník neměl k dispozici příslušné pokladní zařízení, případně vyzvednuty autentizační údaje či úmyslně tržby neevidoval. Nebude-li z jejich strany zjednána náprava, pak přichází v úvahu i uzavření provozovny,“ potvrdil Stančík.

Za dobu povinnosti EET už úřad uložil 334 pokut v celkové výši přesahující 3,5 milionu korun. Pokuty se na jižní Moravě pohybují od 500 korun do 75 tisíc korun, což byla také zatím nejvyšší uložená sankce.

V počtu pokut i jejich průměrné výši jde o čísla odpovídající republikovému průměru. „Nejčastějším prohřeškem je nevystavení účtenky, kam spadá i to, že účtenka neobsahuje všechny povinné náležitosti, dále pak neodeslání datové zprávy či neumístění informačního oznámení,“ uzavřel Stančík.