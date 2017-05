Smíření na pouti i pod lešením. Festival Meeting Brno začíná

Letos organizátoři očekávají několikanásobně větší účast a festival je i velkorysejší. „Chceme připomenout soužití různých etnických, náboženských a jazykových skupin, jež v minulosti v Brně žily. A navázat na ně,“ prohlásila programová ředitelka, spisovatelka Kateřina Tučková.

Přesně v 17 hodin a 17 minut se v parku na náměstí otevře hlavní scéna festivalu – maketa Německého domu. Obrovská stavba z šesti tisíc lešenářských trubek, vysoká osmnáct metrů, budí pozornost už dva týdny. Pozitivní i negativní.

„Není možné, abyste oživovali památku na Německý dům. Máte hledat v Německu ty, kdo se smířili s koncem války a chtějí přátelství, ne revanš,“ vyčetla třeba na úterním zastupitelstvu vedení města Marie Veselá, předsedkyně Výboru národní kultury v Brně.

Novogotický Německý dům vznikl v roce 1891 jako komunitní centrum německy mluvící menšiny v Brně. Za války se ale stal symbolem nacistické okupace. Po jeho vybombardování jej museli zbylí Němci rozebrat.

Tipy z programu Meeting Brno Pátek 17.17: Slavnostní zahájení festivalu v parku na Moravském náměstí. Areál Německého domu představí autoři Ondřej Chybík a Michal Krištof. Následuje vernisáž komiksové výstavy Opráski sbrněnskí historje a slavnostní koncert Filharmonie Brno v Besedním domě z děl brněnského rodáka Ericha Wolfganga Korngolda.

Hvězda světové architektury Ondřej Chybík, který je spoluautorem návrhu makety, však tvrdí, že smyslem není pouze oživení vzpomínek na kontroverzní stavbu. Má ukázat, jak se místo za 200 let změnilo.

„Je pro mě hrozně překvapivé, že nikdo neví, že tam takový dům stál. Za poslední dvě století odsud zmizely hradby, Rašínova ulice byla probouraná kvůli Německému domu. Vystřídaly se tu pomníky císaře Josefa II., Tomáše Garrigua Masaryka a sousoší Komunisté. Několik let tu měli hroby rudoarmějci, kteří padli při osvobozování Brna. Moravské náměstí je takový lakmusový papírek českých zemí. Chceme připomenout paměť místa a národa a věci, jež tu byly,“ popsal Chybík.

Právě Německý dům, který bude stát na náměstí až do října, je jedním z taháků festivalu. Budou se v něm, ale přesto pod širým nebem, odehrávat koncerty i výstavy, lidé tam najdou zahradní restauraci a bar.

„A to přesně v místech, kde v této původně novogotické stavbě opravdu byly,“ upozornila Tučková. Právě její kniha, bestseller Vyhnání Gerty Schnirch, stála na počátku veřejné debaty o osudech německy mluvících Brňanů, ať už to byli etničtí Němci, či Židé.

Taháků má akce hned několik. Kromě otevření makety Německého domu to bude hned zítra tradiční Pouť smíření, kdy symbolicky z Pohořelic do Brna přijdou jak potomci vyhnaných německy mluvících obyvatel, tak i židovských továrnických rodin. Na pódiu v zahradě starobrněnského kláštera na Mendlově náměstí má kromě rakouského a německého velvyslance vystoupit také Daniela Hammer-Tugendhat, dcera stavitelů světoznámé funkcionalistické vily zapsané v seznamu UNESCO.

S hudbou v šalinách

Potomků tří židovských továrnických rodin, které stály za předválečnou prosperitou města – Löw-Beerů, Tugendhatů a Stiassných – přijede do Brna asi 120 a v šestidenním programu navštíví vily a továrny, které postavili jejich předci. Absolvují také diskusi a pokusí se sestavit společný rodokmen.

„Je to poprvé a zřejmě i naposledy, co se taková akce koná. Chtějí se seznámit, sdílet svoje osudy a my jsme rádi, že tímto jejich symbolickým návratem do Brna můžeme vyjádřit, že si jich vážíme,“ popsal Mojmír Jeřábek, vedoucí magistrátního odboru zahraničí, který setkání organizuje.

Za festivalovým programem ale lidé nemusí až na Moravské náměstí. Setkají se s ním třeba i v tramvajích cestou do práce. Respektovaná výtvarnice Kateřina Šedá zorganizovala na středu a čtvrtek Šalina Music Tour. V tramvajích za jízdy zahrají pouliční hudebníci v jazycích, jimiž se kdysi v Brně mluvilo – česky, slovensky, německy, jidiš nebo romsky. Večer spolu pak vystoupí právě v Německém domě.

Mezi padesátkou pořadů vyniknou i diskuse s významnými osobnostmi – například ve čtvrtek filozof a kněz Tomáš Halík pozve své hosty do auly právnické fakulty na debatu Společný hlas. V jiných vystoupí třeba bývalá slovenská premiérka Iveta Radičová, filozof Václav Bělohradský či rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Ačkoliv letošní ročník ještě nezačal, organizátoři už připravují ten příští, který by se měl věnovat stoletému výročí rozpadu Rakouska-Uherska. Chtějí proto pozvat umělce a zajímavé osobnosti z osmi zemí bývalého středoevropského soustátí.

Video z pouti pořádané v roce 2015