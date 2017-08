Po nábřeží Svratky je čas i na Svitavu, volají organizátoři festivalu

V sobotu bude v šesti brněnských městských částech, kudy protéká řeka Svitava, pořádně živo. Podél toku se totiž koná třetí ročník akce Překročme řeku aneb Festival na nábřeží.

„Svitava je méně známá řeka než Svratka, a pozornost si zaslouží. Chceme ukázat, že lidé díky ní mají ve svém bezprostředním okolí kousek skutečné přírody,“ řekl organizátor a zastupitel Černovic Ladislav Kotík (TOP 09).

„Festivalem se snažíme vyburcovat vedení města, aby se Svitavou něco dělalo. Zatím je pro něj asi nezajímavá,“ doplnil místostarosta Židenic Petr Kunc (TOP 09), který se na akci také podílí.

Na sobotu chystá cyklojízdu, při níž se zájemci na kole projede podél nábřeží a představí jim připravované projekty, které mají okolí řeky zkultivovat.

V části toku Svitavy zlepší přístupnost

Jednou z možností je podle pořadatelů vypsání architektonické soutěže, podobně jako to město udělalo na oba břehy Svratky od Riviéry po Spielberk Office Centre.

Zhruba za 360 milionů korun se na základě návrhu týmu vedeného známým brněnským architektem Ivanem Rullerem nábřeží do čtyř let promění na kolonádu s prodejními stánky, brody a ostrůvky.

Porotu, která projekt jednadevadesátiletého architekta vybrala z tuzemských i zahraničních nabídek, zaujalo rozdělení prostoru zvlášť pro bruslaře, zvlášť pro cyklisty a zvlášť pro pěší. A také fakt, že umístil stánky pod silnici, takže v případě povodní jejich majitelé jen zatáhnou protipovodňové zábrany jako roletu.

Náměstek brněnského primátora pro životní prostředí Martin Ander (SZ) však přiznává, že v případě Svitavy tak velké úpravy město nechystá.

„Nechci Svitavu shazovat, ale kolem ní je spíše volnočasová a relaxační zóna. Chodí tam výrazně nižší množství lidí. Na řece Svratce jsme vybrali úsek, který je uvnitř města a leží na něm několik fakult vysokých škol,“ zdůvodnil Ander, proč vedení města upřednostňuje jednu řeku před druhou.

Program Překročme řeku Sobota * Hamerský mlýn 11.00–19.00 otevřená kovárna * Obřany – konečná tramvaje 11.00–21.00 pirátský bar * Obřany – most 11.00–21.00 výstava historických fotografií * Sportovní nábřeží / Briessova sladovna 10.00–17.00 možnost zapůjčení raftů 13.00–16.00 kanoistika pro děti, pozorování živočichů * Plácek Husovice 10.00–18.00 romské občerstvení a muzika 11.00–12.00 workshop spray-artu na venkovní zeď * Tkalcovská / Svitavský náhon 13.00–17.00 ukázka techniky židenických dobrovolných hasičů 13.00–14.00, 15.00–16.00 jóga * Černovické nábřeží 11.00–12.00 neckyáda 13.30–18.00 výstava fotografií Brundibár z ghetta a Genocida Romů (ve vagonech parního vlaku) 14.00–15.00 cyklojízda s místostarostou Židenic Petrem Kuncem 17.00–18.30 kapela Laura a její tygři (ve Staré pekárně nad řekou) 21.00 Divadlo Feste: Samá voda * Vozovna Husovice 14.00–15.00, 16.00–17.00 komentovaná prohlídka vozovny * Areál Brněnských komunikací (Porážka 2) 13.00–13.45, 15.00–15.45, 17.00–17.45 komentovaná prohlídka bývalých městských jatek * Pivovar Hauskrecht 15.00–18.00 prohlídka pivovaru * Industra 22.00–2.00 afterparty Radia R

Nicméně dodal, že i v části toku Svitavy se Brňané dočkají v příštích letech zlepšení přístupnosti. „Mezi areály bývalé Zbrojovky v Zábrdovicích a Zetoru v Husovicích připravujeme přírodě blízká protipovodňová opatření. Nepůjde tak primárně o betonové zdi, ale o zvýšení koryta a zlepšení přístupu k vodě,“ vyzdvihl Ander.

Podjezd pro cyklisty pod Hladíkovou ulicí do čtyř let

Festival Překročme řeku loni vyhledalo 3 500 návštěvníků. Navzdory předpovědi počasí organizátoři letos očekávají podobnou účast. Zapojí se i městské části Brno-sever, střed, jih a Maloměřice a Obřany.

Kromě zábavních aktivit se zájemci seznámí s projektem Povodí Moravy na lepší sjízdnost Svitavy pro vodáky nebo s odkládanou stavbou podjezdu pro cyklisty v Hladíkově ulici pod železničním mostem. Cyklisté se jej dožadují přes deset let, jelikož za stávající situace, kdy se cyklostezka kříží se čtyřproudovou silnicí, jde pro ně o jedno z nejnebezpečnějších míst v Brně.

Už předloni přitom město schválilo investiční záměr na stavbu podjezdu za 16 milionů korun. „Museli jsme aktualizovat studii, protože Povodí Moravy chtělo pod mostem zachovat zábradlí kvůli případným povodním. Pokud vše půjde dobře, do čtyř let by podjezd mohl být hotový,“ objasnil vedoucí odboru dopravy brněnského magistrátu Vladimír Bielko.