Firmy dostaly stovky milionů, na oplátku vytvoří stovky pracovních míst

Celkem si rozdělily 573 milionů korun, což je desetkrát více než předloni. Současně v kraji investují přes dvě miliardy korun.

Největší příslib podpory, konkrétně 148 milionů korun, získala společnost Pegas Nonwovens, jeden z předních světových výrobců netkaných textilií. V Příměticích u Znojma, kde firma s miliardovým obratem podniká, už postavila nový sklad a v investicích může pokračovat i letos.

Původně chtěla novou výrobní linku stavět v Egyptě, nakonec ji vybuduje opět ve Znojmě. „Možnost využití investičních pobídek představovala jeden z důležitých aspektů našeho rozhodování o konečném umístění linky a jsem rád, že se nám podařilo příslib získat,“ vítá generální ředitel František Řezáč.

Společnost už také ví, jakou konkrétní úlevu investiční pobídka přinese. „Poskytuje se ve formě slevy na dani z příjmů ve výši 25 procent, přičemž slevu lze uplatnit po dobu deseti zdaňovacích období,“ přiblížil mluvčí společnosti Jan Židek.

Uspěl také výrobce legendárních žvýkaček

Do provozu novou výrobní linku s kapacitou 10 tisíc tun ročně zapojí Pegas Nonwovens letos na podzim. A díky tomu nabídne 28 nových pracovních míst.

Kdo dostal pobídku Pegas NW 592 milionů, vytvoří 28 míst Bernex Bimetallic 311 milionů, vytvoří 35 míst The Candy Plus Sweet Factory 365 milionů, vytvoří 20 míst Moracell 147 milionů, vytvoří 20 míst Ems-patvag 196 milionů, vytvoří 20 míst s.n.o.p. cz 500 milionů, vytvoří 21 míst

Miliony putovaly i výrobci produktů pro osobní hygienu a domácnost Moracell na Brněnsku. „Do dvou tří let chceme vybudovat nový sklad a pořídit výrobní linku, vše v areálu v Žabčicích,“ přiblížil finanční ředitel Luděk Vacek.

Uspěl rovněž výrobce cukrovinek The Candy Plus Sweet Factory z Hodonínska, který vyrábí například legendární žvýkačky Pedro. Tady peníze vloží do nákupu nových technologií a modernizací.

„Nová pracovní místa by ale vznikla i bez ohledu na investiční pobídky. Roste nám obrat a poptávka a budeme rozšiřovat směny i na stávajících linkách,“ uvedla ředitelka společnosti Milena Rusnoková. Ačkoli se firma zavázala vytvořit 20 pracovních míst, reálně jich bude až sto.

Zrnko, ale díky za ně

Právě nové pracovní příležitosti jsou hlavní výhodou státních investičních pobídek a firmy je musejí zachovat po celou dobu čerpání peněz. Nezaměstnanost na jižní Moravě je momentálně 6,1 procenta, oproti zbytku republiky tedy nízká. O tom, nakolik investiční nabídky reálně ovlivní trh práce v kraji, nechtěla mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková spekulovat.

Nejvyšší nezaměstnanost je ve Znojmě - 8,5 procenta. Šéfa tamního pracovního úřadu těší, že Pegas Nonwovens patří mezi stabilizované a kvalitní zaměstnavatele.

„Jimi vytvořená místa mají vždy nadprůměrné mzdové ohodnocení a jde o místa bez vlivu sezonnosti. Ve vykazování statistiky nezaměstnanosti v okrese se projeví minimálně. Ale jde o místa, která v tomto počtu a kvalitě na Znojemsku u jednoho zaměstnavatele vznikají ojediněle, a proto je vítám,“ řekl Emil Čopf.

Investiční pobídky mají i své odpůrce. Někteří ekonomové tvrdí, že nezaměstnanost nesnižují, jen se přetahují zaměstnanci z původně náročnější práce vyšší mzdou.