Když budete v exilu, budete se dívat na svět jinak, říká fotograf Koudelka

15:31 , aktualizováno 15:31

V úterý to bylo přesně 79 let, co v Boskovicích přišel na svět jeden z nejvýznamnějších tamních rodáků - fotograf Josef Koudelka, kterého proslavily snímky z invaze vojsk do Československa v roce 1968. Dnes je z něj světoobčan usazený ve Francii, do Česka i rodného kraje se ale na chvíli vrátil.