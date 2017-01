Noc v opatství, společná modlitba. Na dovolenou se jezdí i do kláštera

Na GO a Regiontour vystavují nejen cestovní agentury, důležitou složkou jsou také zástupci regionů, a to jak tuzemských, tak zahraničních.

„Letos k nám přijede přes osm set vystavovatelů. Největší zastoupení má kromě Česka také Slovensko, Rakousko a Maďarsko. Do příštích let si přejeme více vystavovatelů z Polska, aby se naplnilo hlavní poslání prezentovat především nabídku států z visegrádské čtyřky,“ uvedl ředitel veletrhů Miloň Mlčák. Svoji kulturu bude ale v Brně prezentovat i Slovinsko nebo Dominikánská republika.

GO a Regiontour Veletrhy začínají čtvrtečním odborným programem, od pátku do neděle přijde na řadu veřejnost. Za vstup do areálu návštěvník zaplatí 140 korun v předprodeji nebo 180 korun na místě.

Do období baroka zavede zájemce církevní a klášterní turistika, která se mimo tu tradiční na výstavišti také představí. Zavede do míst, která byla od 17. do konce 18. století cílovou destinací zástupů poutníků.

Z více než osmdesáti poutních míst v brněnské diecézi je téměř polovina zasvěcena Panně Marii, diecéze proto připravila kopii sochy Panny Marie Vranovské.

„Církevní turistika se týká poutních nebo jiných míst, která jsou památeční tím, co se na nich událo. Má za cíl i určitou proměnu člověka,“ uvedl brněnský biskup Vojtěch Cikrle, který se v pátek na výstavišti setká s lidmi.

Kdo chce, může se v některých klášterech i ubytovat. Jedním z nich je i benediktinské opatství v Rajhradě. Kromě střechy nad hlavou nabízí zájemcům i možnost okusit celkovou atmosféru života v klášterní komunitě – třeba zapojením se do společných modliteb.

Go Kamera zavede do Himálaje

Orientaci na veletrhu pomůže nová mobilní aplikace, kterou si návštěvníci mohou bezplatně stáhnout. „Aplikace je přehledná a každý si může vytvořit vlastní program tak, jak mu vyhovuje,“ popsal novinku Mlčák.

Už podvacáté se na veletrzích koná také cestovatelské setkání Go Kamera.

„Téma pro tento rok je Himálaj, hosty budou provázet například německý dobrodruh Bruno Baumann, rakouský záhadolog Günther Schermann i český horolezec Radek Jaroš,“ uvedl pořadatel festivalu Rudolf Švaříček.

Festival krajových specialit a regionálních potravin pak nabídne ochutnávku čokolády, sýrů a dalších dobrot s tradicí v regionu.