Medvěd, veverky či chameleon. Lidé hlasují o graffiti pro omšelou zeď

Lidé mohou nyní na Facebooku hlasovat, které zpracování by se jim u schodiště k obchodnímu domu líbilo nejvíc. Umělci nápad uvítali s nadšením.

„Je to výborný způsob, jak prosadit mladé talenty do veřejného prostoru a představit tak neznámé tváře,“ pochvaloval si autor jednoho z návrhů Dalibor Krch. „A vypadá to, že by se pro nás v budoucnu v Židenicích mohlo objevit víc takových příležitostí,“ dodal.

Do soutěže se zapojil i výtvarník Jan Gruml. „Jsem moc rád, že radnice k podobným krokům přistoupila, například Polsko je už v tomto směru daleko před námi. Místo jednobarevných zdí paneláků tam při revitalizaci tvoří obrovské muraly a vypadá to krásně,“ odkázal na velkoplošné malby zdobící tamní městské stěny umělec známý pod pseudonymem Slakinglizard.

Anketa končí v pondělí o půlnoci

Právě jeho návrh je podle průběžných výsledků v židenické anketě, která končí v pondělí o půlnoci, favoritem na vítěze. „Chtěl jsem do betonem zalitého prostoru přinést trochu přírody,“ okomentoval své dílo Gruml. Na zeď plánuje vyobrazit několik běžících lesních tvorů.

Zvířecí tematiku zvolili i ostatní umělci. Jejich vizualizace znázorňují například dvojici veverek přistižených při noční krádeži oříšků, chameleona útočícího na slunéčko sedmitečné nebo internetový fenomén Nyan Cat.

Vítězný návrh se na zdi schodiště objeví v následujících týdnech a radnice za něj zaplatí zhruba 20 tisíc korun.

Vandalů se v Židenicích nebojí

Židenice nespolupracují s pouličními umělci poprvé. V minulosti například sprejer Lacmo graficky ztvárnil hranici s městskou částí Brno-sever na mostě u Pastrnkovy ulice nebo se ujal prázdných stěn na koupališti v Juliánově.

Svou stopu zde zanechal i populární brněnský streetartista Timo, když na žádost místostarosty Petra Kunce (TOP 09) vyzdobil prázdné plochy u sportovního areálu Bzzzukot.

„Využívají jej především mladí, tak jsme se ho pro ně snažili udělat víc atraktivní. Rádi bychom ukázali lidem, že graffiti nejsou jen nějaké klikyháky na zdi, ale že můžou příjemně kultivovat prostor,“ vysvětlil záměr Kunc.

Podobné projekty podle něj pomáhají také k eliminaci nechtěných tagů na fasádách domů. Toho, že by umělecká díla chtěli poškodit vandalové, se v Židenicích nebojí. „Ještě se nám nestalo, že by nám někdo hotovou stěnu počmáral,“ podotkl místostarosta.

Do budoucna by podobným způsobem mělo ožít i nově zrekonstruované Karáskovo náměstí, kde se nejspíš už na podzim objeví další z Timových děl. Nový kabát dostane i Společenské centrum Karas, o jehož vzhledu taktéž rozhodnou lidé v anketě.