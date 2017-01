Zvěřina, raci, skořice. Labužníci mohou zkusit, jak chutnalo baroko

Budou součástí letošního Grand Restaurant Festivalu, který organizuje milovník jídla Pavel Maurer a zapojilo se do něj 93 podniků ve 36 městech po celém Česku. Jídlo si ale musejí předem objednat na internetu.

„Baroko se neprosadilo jen v architektuře, malířství nebo hudbě, ale i gastronomii,“ říká k letošnímu ročníku Maurer.

Tehdejší kuchyně byla založená hlavně na zvěřině, čerstvých rybách, telecím, kachním a račím mase. Oblíbení byli hlemýždi a mořské plody. Kuchaři jídlo vylepšovali hodně skořicí, medem, sušeným ovocem, houbami, zázvorem, ořechy či kořenovou zeleninou. Populární byly i omáčky – bešamelová, holandská nebo z máslové jíšky.

Zájemci mohou degustovat z menu od jednoho do tří chodů, ceny se pohybují mezi 250 a 600 korunami. V ceně je i nápoj a na konzumaci mají lidé půldruhé hodiny. „Chtěli jsme zpřístupnit špičková jídla všem. Je ale zajímavé, že když už se lidé rozhodnou do toho jít, volí to nejdražší,“ poznamenal Maurer.

Žádná restaurace zatím není vyprodaná

Loni lidé „šli“ do 32 tisíců degustací a letos si jich zatím předplatili přes 20 tisíc. Jednou ze sedmi brněnských restaurací, kde se baroko ochutnává, je Rynk na Zelném trhu. Šéfkuchař David Viktorín se inspiroval nejen hlavním tématem ročníku, ale i místem.

Letošní účastníci Grand Restaurant Festivalu Brno

Borgo Agnese

Forhaus wine & restaurant

Koishi fish & sushi

Konfit

La Bouchée

Ristorante Piazza

Rynk

Valoria Mikulov

Boutique Hotel, Marcel Ihnačák Restaurant Velké Bílovice

Na Pekárně

„Protože se tehdy určitě zelí konzumovalo a protože jsme na Zelném trhu, zvolil jsem jako první chod zelňačku. Byl to střet čtyř světů – naše tuřanské zelí, italská domácí salsiccia, francouzský creme fraiche, vše podbarvené maďarskou papričkou,“ říká Viktorín.

Hlavní chod – burger – vychází podle něj ze speciality podniku. „Opět sem ale vstupuje baroko, takže maso není hovězí, ale telecí, pro noblesu jsem přidal ztučnělá játra z francouzských hus – foie gras, z asijské kuchyně koriandr, majonézu z lanýžů a marinovanou pečenou dýni s polníčkem. A přimlouval bych se za to, aby ho lidé jedli rukama, protože tak se burger jíst má,“ doplnil. Jako sladkou tečku vybral čokoládovou pěnu se smetanou s lískovými oříšky.

Podle mluvčího festivalu Petra Johna si na jihu Moravy lidé objednali zatím kolem 1 200 ochutnávek. „Žádná restaurace zatím není úplně vyprodaná,“ poznamenal John.

Organizátoři oslovují kolem stovky nejlepších podniků z publikace Maurerův výběr, což je česká obdoba hvězdičkového Michelinova průvodce a zahrnuje 800 až 900 top restaurací po celé republice. „Chceme mít jistotu, že kvalita jídla bude prvotřídní. Nikoho ale k účasti nenutíme,“ podotkl Maurer.