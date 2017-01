VIDEO: Tisíc stupňů, šlehající plameny. Hasiči trénují v kontejneru

18:50 , aktualizováno 18:50

Nejprve se z něj valí dým, poté uvnitř začnou šlehat plameny. To, co na první pohled působí jako brána do pekla, se ve skutečnosti jmenuje flashover kontejner a hasiči se v něm učí zvládat krizové situace, které je potkají při skutečných požárech.